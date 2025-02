Taux : légère dégradation avec bourses UE en mode 'risk-on' information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Après une séance de mercredi marquée par une avalanche de 'stats officielles', ce jeudi était beaucoup plus clairsemé en termes de chiffres 'macro' aux Etats Unis: à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain (NFP), le Département du Travail annonce avoir enregistré 219.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 27 janvier, un chiffre en hausse de 11.000 par rapport à la semaine précédente - dont le chiffre avait été revu à la hausse, passant de 207.000 à 208.000.

Les T-Bonds semblent plus 'concernés' par le 'risk-on' qui est de retour sur les actions, ce qui provoque une petite consolidation et une hausse symétrique des rendements, lesquels remontent de +3,6Pts à 4,466%, et de +2,8Pts sur le '30 ans' à 4,668%.



En Europe, c'est également le 'risk on' qui fait de l'ombre à nos bons du Trésor : le CAC40 refranchit les 8.000 (pour la 1ère fois depuis le 10 juin 2024), l'Euro-Stoxx50 (1,7%) pulvérise un nouveau record absolu à 5.363 (contre 5.315 la semaine passée), le DAX40 bat également un nouveau record à 21.900 contre 21.920 le 31 janvier).



Depuis mardi, les investisseurs semblent un peu moins inquiets des questions de politique internationale, considérant comme un signal positif l'absence de mauvaises nouvelles supplémentaires, ce qui les conduit à repasser à l'achat sur les actions à la recherche de bonnes affaires potentielles.



Nos OAT se retendent de +1,9Pts à 3,0900%, le Bund de même échéance se dégrade vers 2,3780% (+1,7Pt) et celui des BTP italiens reste stable à 3,4500% et le '10 ans' grec se détend de -4Pts vers 3,199% (10Pts de 'prime' sur nos OAT, c'est insignifiant).

NB: le 'spread' OAT/Bund varie peu à +71,2Pts contre 71,00 la veille).



Signe d'un climat économique morose sur le vieux Continent, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon Eurostat.

En novembre, il était resté inchangé dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE.

Par rapport à décembre 2023, l'indice des ventes de détail a augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 2% dans l'UE. Le niveau moyen annuel du volume du commerce de détail pour l'année 2024 a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE... ce qui est égal ou inférieur au taux d'inflation, donc pas de croissance 'nominale' côté consommation.





