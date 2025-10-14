Taux : Lecornu épargné par la censure, le 'spread OAT/Bund' revient à 80Pts
Les T-Bonds US poursuivent leur embellie après une séance de congé (Colombus Day) avec -2,5Pts sur le '10 ans' et -3,3Pts sur le '2 ans'... en revanche, le '30 ans' reste à l'équilibre à 4.635%.
En Europe, en revanche , les opérateurs ont découvert l'indice des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne pour septembre : elle ressort à +2,4% contre +2,2% en août selon Destatis.
De son côté, l'indice ZEW du moral des investisseurs, un indicateur important du climat économique, a pris +2Pts à 39,3 contre 37,3 en septembre : c'est moins bon qu'anticipé (consensus : 41) et le sous indice de la 'situation présente' chute de -76,4 vers -80, du jamais vu depuis le COVID.
Cette journée restera marquée par une nette embellie sur nos OAT alors que le risque de censure s'éloigne (ni le PS ni LR ne censureront le budget 2026, et l'alourdissement de la facture fiscale pour le retraités, notamment) : le '10 ans' français se détend de -6Pts vers 3,4060% tandis que les Bunds allemands se détendent de seulement -2,5Pts à 2,605%, les BTP italiens de -4,6Pts vers 3,459%.
Voilà le 'spread' OAT/Bund revenu à 80Pts, comme avant la démission de F.Bayrou ou celle de Michel Barnier
De l'autre côté de l'Atlantique, Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).
Si ces commentaires seront surveillés avec attention par les marchés, notamment en ce qui concerne les questions commerciales, il est peu probable qu'ils prennent à contrepied les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base en octobre et et décembre : ce serait déclarer une guerre ouverte à la Maison Blanche.
