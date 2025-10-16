Taux : Lecornu échappe à la censure, le 'spread' OAT/Bund est retombé à +75Pts
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 20:26
Et comme 'bonus', Trump vient de faire savoir qu'il autorise la CIA à intensifier ses actions contre le Venezuela, n'excluant pas, après la destruction dans les eaux internationales de hors bords vénézuélien suspectés de trafic de drogues (activité qualifié d'acte 'terroriste') d'étendre les frappes sur le sol vénézuélien (en violation du droit international mais illustrant la 'jurisprudence' introduite par Israël qui bombarde impunément ses voisins, au prétexte de 'lutte contre le terrorisme') ce qui ressemble aux préparatifs d'un coup d'état, voir d'une guerre d'invasion de style 'Panama' permettant de renverser les dirigeants en place.
Un autre élément est venu se greffer en fin d'après-midi : le net recul du pétrole (-2,8% vers 57$ sur le NYMEX) tempère les anticipations inflationnistes pour la saison hivernale qui débute sur le Nord du continent américain.
La chute du baril s'est accélérée avec la publication des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis sont en hausse de +3,5Mns de barils à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 6 octobre.
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.
Du fait du 'shutdown' aux Etats-Unis, l'agenda économique s'annonçait encore très allégé aujourd'hui : le blocage des administrations de Washington ayant conduit au report de la publication des ventes au détail, de l'indice des prix à la production (PPI) et des demandes d'allocations chômage.
Les investisseurs devront donc se contenter des derniers chiffres du PIB au Royaume-Uni, ressortis en hausse de +0,1% : les 'Gilts' se détendent de seulement -2,6Pts vers 4,477%.
Sur le front obligataire, le rejet des motions de censure ce matin a dopé nos OAT qui restent stables vers 3,3350% tandis que les Bunds se retendent de +1,2Pts vers 2,567... à contrecourant des BTP italiens avec -0,4Pts à 3,355%.
NB : le 'spread' OAT/Bund était retombé ce matin sous les 75Pts contre 76,5 ce soir.
A lire aussi
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Hermes) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de WNS, acteur dans les services de gestion digitale des processus métiers (Digital Business Process Services). Avec cette opération, Capgemini crée un leader mondial des Opérations Intelligentes, afin de capter les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer