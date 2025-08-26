Taux : le 'spread' OAT/Bund se creuse de 11Pts en 24H
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 18:22
François Bayrou, le premier ministre français, a pris de court les observateurs lundi en annonçant lors d'une conférence de presse consacré à son projet de budget 2026 son intention d'engager la responsabilité de son gouvernement le lundi 8 septembre en vertu de l'article 49.1 de la Constitution.
Une procédure plus risquée que la simple présentation d'un budget soumis à un vote de l'ensemble du Parlement -en cas de motion de censure- car le 'vote de confiance' ne requiert qu'une majorité simple des participants au vote et non 50% +1 voix pour la censure.
Et le RN, LFI, les Ecologistes et le Parti Socialiste ont tous annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement, ce qui signifie -sauf revirement- sa chute le 8 septembre prochain.
La perspective d'une chute quasi inévitable du gouvernement, débouchant sur nouvelle crise politique en France après celle déclenchée l'an dernier par les législatives anticipées a vite suscité l'inquiétudes sur le compartiment obligataire, le rendement de nos emprunts d'Etat à dix ans (OAT) est remonté à 3,500%, alors qu'il évoluait encore autour de 3,38% vendredi et 3,49%lundi soir.
Le rendement des Bunds se détend symétriquement de -3,5Pts vers 2,723%, celui des BTP italiens de -2,8Pt vers 3,584%... soit seulement 8,5Pts de plus que nos OAT.
Le 'spread' - c'est-à-dire l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - se tend en conséquence de 66,6 à 77,7 points de base, les investisseurs s'inquiétant d'une possible dégradation de la note de nos OAT à 'A-simple' (contre AA-) consécutive à une censure du gouvernement, suivie d'une période de grande incertitude politique, aucun potentiel Premier Ministre ne semblant en mesure de rassembler une majorité pour appliquer une politique d'austérité.
A lire aussi
-
Le musée national de Prague expose depuis lundi les ossements des australopithèques Lucy et Selam, vieux de plus de trois millions d'années. C'est la première fois que Lucy est présentée en Europe et la première fois que Selam sort d'Ethiopie, là où les deux squelettes ... Lire la suite
-
Précieusement emballés, ils ont atterri mi-août à Prague : les ossements de la plus célèbre australopithèque Lucy, découverts il y a un demi-siècle en Ethiopie, sont exposés au musée national de Prague à partir de lundi. Ces 52 fragments dentaires, de crâne, de ... Lire la suite
-
par Sabine Siebold L'industrie française empêche l'avancée du projet d'avion de combat du futur (Scaf) en demandant à en assurer la direction, a déclaré mardi le ministère allemand de la Défense dans un document que Reuters a pu consulter. Le ministère alerte sur ... Lire la suite
-
Le visa américain du ministre de la Justice du Brésil a été révoqué, a annoncé mardi le président brésilien Lula, fustigeant un "geste irresponsable" des Etats-Unis en pleine bataille commerciale et diplomatique entre les deux pays. Il s'agit d'une mesure de plus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer