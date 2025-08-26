Taux : le 'spread' OAT/Bund se creuse de 11Pts en 24H information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 18:22









(Zonebourse.com) - Pas de 'stats' ni Europe ni aux États-Unis et des initiatives 'trumpiennes' (limogeage par décret, sans valeur juridique, à l'encontre d'une membre de la FED, rapidement relativisé), c'est la stagnation qui l'emporte sur les T-Bonds (inchangés à 4,275%, le '30 ans' se retend légèrement de +3,5Pts vers 4,925%) : ce sont donc nos OAT qui 'font l'actualité' et restent au centre de l'attention des marchés de taux.



François Bayrou, le premier ministre français, a pris de court les observateurs lundi en annonçant lors d'une conférence de presse consacré à son projet de budget 2026 son intention d'engager la responsabilité de son gouvernement le lundi 8 septembre en vertu de l'article 49.1 de la Constitution.

Une procédure plus risquée que la simple présentation d'un budget soumis à un vote de l'ensemble du Parlement -en cas de motion de censure- car le 'vote de confiance' ne requiert qu'une majorité simple des participants au vote et non 50% +1 voix pour la censure.

Et le RN, LFI, les Ecologistes et le Parti Socialiste ont tous annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement, ce qui signifie -sauf revirement- sa chute le 8 septembre prochain.



La perspective d'une chute quasi inévitable du gouvernement, débouchant sur nouvelle crise politique en France après celle déclenchée l'an dernier par les législatives anticipées a vite suscité l'inquiétudes sur le compartiment obligataire, le rendement de nos emprunts d'Etat à dix ans (OAT) est remonté à 3,500%, alors qu'il évoluait encore autour de 3,38% vendredi et 3,49%lundi soir.

Le rendement des Bunds se détend symétriquement de -3,5Pts vers 2,723%, celui des BTP italiens de -2,8Pt vers 3,584%... soit seulement 8,5Pts de plus que nos OAT.



Le 'spread' - c'est-à-dire l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - se tend en conséquence de 66,6 à 77,7 points de base, les investisseurs s'inquiétant d'une possible dégradation de la note de nos OAT à 'A-simple' (contre AA-) consécutive à une censure du gouvernement, suivie d'une période de grande incertitude politique, aucun potentiel Premier Ministre ne semblant en mesure de rassembler une majorité pour appliquer une politique d'austérité.





