Taux : le rouge domine en occident, c'est même rouge vif au Japon

La croissance américaine apparaît robuste, le risque de surchauffe négligeable, l'inflation conforme aux attentes, ce lundi aurait dû être une journée positive pour les marchés obligataires... mais le "fait du jour" restera incontestablement ces émissions japonaises qui partent à la dérive, avec des rendements qui pulvérisent des records absolus. Le "10 ans" japonais a fusé de 6,6 points vers un nouveau record de 2,83%, le "20 ans" rajoute 9 points à 3,84%... et le "15 ans" explose de 13 points à 4,264%, c'est 143 points de plus que le 2036, et 17,5 points de plus que le "30 ans" (2056). Et le paradoxe, c'est qu'avec une rémunération qui a explosé en trois ans, le Yen rechute lourdement, vers ses planchers historiques face au dollar.

La journée n'a pas été souriante non plus du côté des T-Bonds avec un "10 ans" figé autour de 4,48% ( 0,5 point de base) tandis que le "30 ans" refranchit le cap des 5% ( 2,2 points à 5,003%).

Le recul des T-Bonds s'explique par une croissance plus robuste qu'attendu outre-Atlantique tandis que l'inflation reste conforme aux anticipations.

Le PIB final du premier trimestre 2026 a ainsi été révisé à 2,1% en rythme annualisé, contre 1,6% anticipé, tandis que le PCE sous-jacent, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, est ressorti à 3,4%, conformément aux prévisions.

En Europe, les Bunds alignent une 7ème séance consécutive de dégradation : le processus est lent mais inexorable et le rendement se tend de 1 point supplémentaire vers 2,945%... les 3% sont à portée.

Nos OAT se sont également tendues de 1 point vers 3,735%, le "spread" avec le Bund retombe enfin sous les 80 points, score identique pour les BTP italiens figés ce lundi vers 3,7330%.

Les "Gilts" se sont montrés peu volatiles autour de 4,795% ( 0,5 point) mais peinent à valider des signaux de sortie de crise.