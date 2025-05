Taux: le rouge domine avant les les réunions à la FED et BOE information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:38









(CercleFinance.com) - Les indices boursiers ne lâchent rien, le Dow Jones poursuit son rallye et le Nasdaq consolide de façon symbolique (-0,3%) après avoir gagné +20,5% en 3 semaines et retrouvé ses niveaux du 25 mars).



Le 'S&P' vient de valider une série de 9 hausses consécutives (une seule occurrence en novembre 2004), les '7 magnifiques' ont retrouvé les sommets (notamment Microsoft) et le 'risk-on' est devenu littéralement hégémonique : les institutionnels jusqu'ici très sceptiques sur le rebond doivent se ruer à l'achat... et probablement réduire leur 'poche' Bons du Trésor.



Les T-Bonds poursuivent donc la consolidation amorcée vendredi avec +3Pts sur le '10 ans' à 4,35%, +4Pts sur le '30 ans' à 4,834%... le '2 ans' ne rejoute que +1Pt à 3,85%.



L'euphorie des acheteurs réside dans l'espoir d'une inflexion du discours et donc de l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, lors du communiqué attendu ce mercredi soir.

Jamais Wall Street n'avait autant progressé en amont des annonces de la Fed, malgré le contexte économique et commercial réel (les droits de douane prohibitifs envers la Chine sont toujours là, après 1 mois), avec une animosité jamais vue depuis 50 ans entre la Maison Blanche et la Federal reserve.



L'exercice s'annonce particulièrement délicat pour la banque centrale américaine, confrontée aux inquiétudes entourant l'impact des surtaxes douanières de Donald Trump sur l'activité : cela se traduit bel et bien par une hausse des prix à l'import.



Les données, publiées mercredi dernier, montrant une contraction surprise du PIB des Etats-Unis au premier trimestre ont conforté l'espoir d'un geste de la Fed, mais le solide rapport sur l'emploi de vendredi dernier (40% de créations de poste de plus que prévu) est venu le balayer.

Et ce lundi, le PMI 'global' ressort plus faible que prévu, à 50,6 contre 51,2 en 1ère estimation, en net repli par rapport à mars (53,5) et à son pire niveau depuis septembre 2023.



Selon toute vraisemblance, la Fed devrait rester en position d'attente, sans trop altérer son discours, mais pourrait ouvrir la voie à une éventuelle réduction des taux le mois prochain, même si cette hypothèse ne constitue plus le scénario central des marchés, qui privilégient plutôt celui d'une baisse de taux en juillet.



Outre-Manche, la Banque d'Angleterre (BoE) qui est confrontée à de la stagflation (le pire scénario) devrait pour sa part décider d'assouplir ses taux de 25 points de base, se dirigeant ainsi vers une politique monétaire plus accommodante.

Les 'Gilts' restent dans la zone rouge, avec un rendement stable autour de 4,55% qui ne semble pas préfigurer d'heureuses surprises avec la BoE jeudi.



L'actualité 'macro' était très calme en Europe, mais le Bund se dégrade de +3,3Pts à 2,5330%, nos OAT de +1Pt à 3,24% (soit un 'spread' qui retombe à moins de 71,5Pts de base).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.