Taux : le Proche Orient inquiète, OAT, Bonos, BTP plongent information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 18:42









(CercleFinance.com) - La petite vague d'aversion au risque qui s'est matérialisée ce jeudi, avec un repli de -1% des places européennes et une flambée du baril de pétrole 'Brent' vers 78,5$ (menace de fermeture du Détroit d'Ormuz) n'a pas vraiment profité aux marchés obligataires ouverts ce jeudi (c'est jour férié aux Etats Unis)... et c'est même tout l'inverse s'agissant des bons du Trésor français, espagnols, italiens.



Le Bund à '10 ans' se dégrade paradoxalement de +2Pts de base ce jeudi vers 2,52%, mais il y a beaucoup plus inquiétant vu le contexte géopolitique: nos OAT affichent +5,4Pts à 3,273%, avec une nette accélération de la dégradation depuis 15H (menace iraniennes de fermeture du détroit d'Ormuz).



Même aversion au risque vis-à-vis des Bonos Espagnols avec +4,4Pts et la pire performance revient aux BTP italiens avec +7Pts à 3,552%.

Le 'fait du jour', et qui pourrait bien impacter les projections d'inflation, c'est la flambée du pétrole (+3% vers 78,5$ à Londres) et le prix du gaz qui explose de +53% cette semaine.



Pas de cotation sur les T-Bonds US pour cause de célébration de 'Juneteenth' et l'or -un potentiel substitut en cas de 'tensions'- ne nous éclaire pas beaucoup puisque cet actif refuge' stagne vers 3.365$ (ce qui n'est pas très raccord avec l'actualité géopolitique du jour et le risque de plus en plus grand d'escalade du conflit irano-israélien, avec des frappes réciproques de plus en plus violentes.



Hier, la décision de la Réserve fédérale de laisser ses taux inchangés était attendue et n'a pas entraîné beaucoup de remous au niveau des rendements, celui du papier à dix ans étant resté stable autour de 4,39%.



La FED n'a fourni aucune indication claire au sujet de l'imminence d'une prochaine baisse de ses taux : elle a même rappelé 'qu'elle n'était pas dans l'urgence de réduire le coût de l'argent'.

La banque centrale a toutefois dressé un tableau plus pessimiste de la conjoncture américaine en remontant ses prévisions d'inflation et de chômage et en révisant à la baisse ses perspectives de croissance.



'La Fed continue de jouer la montre', ont réagi les économistes de Commerzbank après son communiqué.



'Elle continue de prévoir deux baisses de taux cette année, mais résiste toujours aux pressions lui enjoignant de réduire le loyer de l'argent de manière plus rapide et agressive', souligne la banque allemande.



Sans surprise, ce quatrième 'statu quo' consécutif a fait enrager Donald Trump, qui martèle qu'il n'y a selon lui 'pas d'inflation' aux Etats-Unis, ce qui ferait selon lui de Jerome Powell une 'personne stupide' et 'politisée'.



Comme prévu, la Banque nationale suisse (BNS), a réinstauré sa politique de 'taux zéro', la Banque d'Angleterre (BoE) a sans surprise opté pour une pause, ses membres ont voté le maintien de son taux directeur à 4,25%, par une majorité de six membres contre trois (qui auraient préféré une réduction de 25 points de base).



Les 'Gilts' ont peu réagi mais contrairement aux émissions en Euro du 'sud' (la France en fait partie), on observait vers 15H une quasi stagnation vers 4,525% (de 18H30 à 18H30, cela fait +2Pts mais c'est peu significatif).





