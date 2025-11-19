 Aller au contenu principal
Taux : le plongeon des émissions obligataires nippones se poursuit
19/11/2025 à 17:50

Sur le compartiment obligataire, c'est de nouveau la situation explosive des marchés de taux nippon qui fait l'actualité : les rendements poursuivent leur envolée puisque le '10 ans' nippon affiche +2,3Pts vers 1,771%, le rendement du '40 ans' japonais s'envole de +6Pts vers 3,72% contre 3,55% en début de semaine, le 30 ans grimpe de +3Pts vers 3,3400% (pour les 2 maturités, c'est un record absolu).

Le point d'orgue de cette journée, ce sera à 20H la publication du 'Beige Book' de la FED, avec cette question lancinante concernant les probabilités d'une 3ème baisse de taux le 17 décembre prochain.
En attendant 20H, les T-Bonds à '10 ans' se détendent de -1,8Pt à 4,1040%, le '30 ans' efface -1Pt à 4,7320%.

L'ambiance reste calme en Europe avec une OAT à 10 ans à 3,458% pour un Bund de même échéance inchangé à 2,709%, soit un spread de 75 pb.

Outre-Manche, les Gilts UK poursuivent leur descente aux enfers avec +4,3Pts à 4,6010%.

