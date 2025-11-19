Taux : le plongeon des émissions obligataires nippones se poursuit
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 17:50
Le point d'orgue de cette journée, ce sera à 20H la publication du 'Beige Book' de la FED, avec cette question lancinante concernant les probabilités d'une 3ème baisse de taux le 17 décembre prochain.
En attendant 20H, les T-Bonds à '10 ans' se détendent de -1,8Pt à 4,1040%, le '30 ans' efface -1Pt à 4,7320%.
L'ambiance reste calme en Europe avec une OAT à 10 ans à 3,458% pour un Bund de même échéance inchangé à 2,709%, soit un spread de 75 pb.
Outre-Manche, les Gilts UK poursuivent leur descente aux enfers avec +4,3Pts à 4,6010%.
A lire aussi
-
** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies s'affaiblissent alors que l'effondrement prolongé du bitcoin entraîne le secteur à la baisse ** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 3,17% à 89 530,85 $ ** Les actions de l'échange ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, prudentes à quelques heures de la publication des résultats du mastodonte technologique américain Nvidia , première capitalisation boursière dans le monde. La Bourse de Paris a légèrement reculé de 0,18%, ... Lire la suite
-
Schneider Electric signe un contrat pour 1,9 milliard de dollars dans l'IA et les centres de données aux Etats-Unis
Schneider Electric a signé avec l'opérateur américain Switch un contrat d'un montant de 1,9 milliard de dollars pour la fourniture de solutions pour accompagner l'essor des centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis, a-t-il annoncé ... Lire la suite
-
(AOF) - Target se replie de 0,95% à 87,69 dollars. Le groupe de distribution a dévoilé des ventes trimestrielles en baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars, ressortant inférieures aux attentes. En revanche, le bpa s'affiche à 1,78 dollar au cours du troisième ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer