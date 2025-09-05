Taux : le 'NFP' fait une vraie différence avec une détente hebdo (sauf Gilts UK)
Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP) publié à 14H30 apparaît bien comme une ultime case à cocher en vue d'un scénario à 3 baisses des taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2025.
Les taux se détendent fortement : -11Pts sur le '10 ans' US à 4,067% (contre 4,300% il y a une semaine), le '30 ans' qui flirtait avec 5% 48H auparavant efface -10Pts à 4,773%, le '2 ans' -12Pts vers 3,472%.
Les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base le 17 septembre, et une baisse de -50Pts réunit maintenant 11% des suffrages, selon le baromètre FedWatch du CME.
La tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues ces derniers jours, est bien confirmée dans les chiffres officiels du Département du Travail à 14h30 avec 22.000.créations de postes au mois d'août, contre 73.000 en juillet, et 75 à 80.000 attendus, pour un taux de chômage attendu en hausse à 4,3%, après 4,2% le mois précédent.
Mais ce qui frappe les esprits, c'est la révision des chiffres de juin de -160.000 : avec -13.000 emploi contre 147.000 annoncés début juillet, soit -464.000 emplois sur 6 mois par rapport aux estimations initiales.
Mais peut-être Wall Street s'emballe t'il un peu vite car au delà de la dégradation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les indices CPI et PPI qui seront dévoilés la semaine prochaine.
En Europe, pas de chiffre majeur mais tout de même la confirmation d'un marasme dans l'industrie avec une chute de -2,9% des commandes industrielles en Allemagne en juillet, déjouant une anticipation de +0,5% après un maigre +0,2% en juin.
En première ligne, le Bund efface -6Pts à 2,662%, nos OAT -5Pts à 3,443% (-6,5Pts en hebdo), les BTP italien -7Pts à 3,533%, les 'Gilts' UK -6,6Pts à 4,6480% (retour sur les niveaux de vendredi dernier).
La forte détente des taux provoque une envolée de l'Or vers 3.590 et de l'argent vers 41,2$/Oz
