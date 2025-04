Taux : la tension demeure aux US, détente en Europe 2/10 ans information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Après une séance de lundi très négative où actions et obligations ont chuté de concert, de même que le Dollar (-1,5% face à l'Euro), les marchés tentent de se 'normaliser' alors que l'actualité politique (divorce sino-américain et opposition frontale en Trump et Powell qui semblait tourner au pugilat) se calme un peu ce mardi.



Divers membres de la FED doivent s'exprimer d'ici ce soir et les investisseurs espèrent qu'ils délivreront un message 'dovish' qui ferait renaître l'espoir de baisses de taux plus agressives au 2ème semestre.



Mais les marchés ne se font pas beaucoup d'illusions et après le bond de +8 à +10Pts des rendements la veille, les T-Bonds n'affichent qu'une embellie limitée, et probablement 'technique' après que le '30 ans' soit venu flirter lundi avec les 5,000% (à 4,9300%).

Le '10 ans' efface 2Pts à 4,3850%, le '30 ans' également à 4,89%.



Les analystes évoquent malgré tout des marchés qui 'naviguent à vue' sur une 'mer agitée', voire même devenus totalement 'dysfonctionnels'.



Les investisseurs sont encore sous le coup des propos de Donald Trump, qui a aggravé son conflit ouvert avec Jerome Powell, en multipliant ce weekend les injonctions, menaces et insultes.



Le président américain - qui martèle que Powell aurait dû baisser les taux 'depuis longtemps' - l'a qualifié de 'Mr Trop Tard', estimant que son licenciement qui 'ne saurait arriver assez vite'.



Par ailleurs, l'issue du bras de fer commercial avec la Chine s'annonce très incertaine au vu du ton véhément utilisé par le président américain Donald Trump vis-à-vis de Pékin ces dernières semaines.

Pékin de son côté multiplie les embargos à destination des Etats Unis et les ministres du commerce respectifs ne se parlent plus.



En plus de cette toile de fond assez sombre qui laisse craindre un épisode récessif (l'Allemagne vient de réduire son objectif de croissance 2025 à zéro), toute une série d'indicateurs économiques importants vont être publiés cette semaine : l'humeur des marchés fera la différence selon qu'ils voudront voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.



Les indices d'activité PMI pour l'Europe qui paraîtront demain constitueront un indicateur clé en mettant en lumière l'impact des nouveaux droits de douane sur le moral des entreprises du Vieux Continent.



Outre les PMI, sont attendus cette semaine l'Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne jeudi, ainsi que les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis, attendues le même jour.



L'incertitude généralisée soutient les bons du Trésor européens, préférés désormais aux T-Bonds US : le rendement du 'Bund' se détend de -3Pts vers 2,4365 et le '2 ans' germanique vient de retomber vers 1,62%, au plus bas depuis mi-octobre 2022 (le prochain objectif se situerait vers 1,2500%).

Nos OAT effacent -2,5Pts de base vers 3,20801%, le BTP italien -3,5Pts vers 3,6070%.

Outre-Manche, les 'Gilts' se stabilisent vers 4,59%... mais cela fait 2Pts de plus par rapport à jeudi dernier.









