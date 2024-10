Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: la tension atteint partout +20Pts de base en 1 semaine information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - La tension des taux en vigueur depuis une semaine et qui s'est accélérée vendredi avec le 'NFP' se poursuit de façon résolue.



Il faut dire que vu le contexte géopolitique -et aucun signe d'apaisement au Proche Orient-, le pétrole repasse les 80$ (+2,5% à 80,6$, au plus haut depuis le 26 août dernier): de quoi remettre en cause les hypothèses très positives concernant l'inflation au mois d'octobre et novembre.



la tension des taux est générale : le '10 ans' US prend +4,7Pts à 4,0300, le '2 ans' a même bondi de +9,5Pts en séance, jusque vers 4,025% (+6,8Pt à 4,000% à présent), revenant à parité avec le '10 ans'.



'Après des publications décevantes les mois précédents, la situation sur le marché du travail américain s'est nettement améliorée en septembre', rappelle Commerzbank, soulignant que 254.000 nouveaux emplois ont été créés, soit beaucoup plus que prévu.



'Bien entendu, les chiffres mensuels pris individuellement ne doivent pas être surestimés, mais ce rapport devrait apaiser les craintes que l'économie américaine soit au bord d'une récession', poursuit la banque allemande.



Ces chiffres devraient inciter la Fed à ne réduire ses taux que de 25 points de base en novembre.



En Europe, la lourdeur est bien installée sur les taux : nos OAT se tendent e +3,5Pts à 3,024% (contre 2,82% mardi dernier, soit +20Pts), les Bunds se dégradent de +4Pts à 2,254% (l'économie allemande devrait se contracter de 0,2% en 2024).

Les Bonos espagnols rajoutent +4,5Pts à 3,0180%, idem pour les BTP italiens à 3,563%.

L'attention des opérateurs cette semaine pourrait se porter sur les données d'activité en zone euro, dans l'optique de la réunion de la BCE la semaine prochaine.



'Nous nous attendons à ce que les derniers chiffres des ventes au détail de la zone euro restent ternes, alors que la production industrielle allemande a probablement baissé un peu plus en août', estime-t-on à ce sujet chez Capital Economics.



Entre juillet et août 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Outre ces deux données, les opérateurs seront attentifs à l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), ainsi qu'au début de la saison des résultats américains, avec ceux de banques telles que JPMorgan Chase (vendredi).





