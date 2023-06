Taux : la semaine reste négative malgré l'embellie du jour information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 19:43

(CercleFinance.com) - C'est une belle fin de semaine pour les marchés obligataires, qui se détendent en Europe, en l'absence de catalyseurs tels que des indicateurs économiques.



L'apaisement des tensions sur le marché des taux semble relever du subjectif et de la conviction que la FED s'en tiendra à sa feuille de route qui consiste à marquer une pause en juin, pour peut-être ajuster de 25Pts supplémentaires en juillet si l'inflation inquiète de nouveau, car tel est le prétexte invoqué par les banques centrales d'Australie et du Canada pour monter leurs taux mercredi.



Les rendements se détendent de -5,2Pts sur le Bund allemand qui revient camper sous le palier des 2,40% (à 2,3700%), nos OAT effacent 6,5Pts à 2,912% (ce qui réduit la hausse hebdo à +5Pts).

Plus au Sud, l'embellie est encore plus marquée avec -8Pts sur les 'Bonos' et -11,2Pts sur les BTP italiens à 4,1040%.

En revanche, l'emprunt à 10 ans US se dégrade de 3Pts à 3,742%.



Outre-Manche, c'est de nouveau la correction qui l'emporte avec +1Pt à 4,293% et une proximité avec les 4,40% qui demeure alarmante.