Taux : la lourdeur s'impose avant FED et BCE, chute Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - La vague de 'risk-off' de la veille s'avère sans lendemain et ne bénéficie pas aux marchés obligataires ce mardi.



Les rendements se retendent partout, et assez fortement au Royaume Uni.



Les T-Bonds à dix ans se dégradent de +5Pts vers 5,577%, le '30 ans' +4Pts à 4,811%.

La FED publiera demain son communiqué concluant son FOMC, un statu quo est attendu à 97%... Jerome Powell sera peut-être questionné sur 'l'exigence d'une baisse de taux' par Donald Trump.

En zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) se réunira demain et jeudi et les observateurs s'attendent à une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs.

Mais c'est déjà largement anticipé puisque le Bund allemand se retend de +3,4Pt vers 2,561% et l'OAT, qui est restée stable une bonne partie de la séance, prend +1,7Pt à 2,2890% (soit 73Pts de 'spread').



Côté chiffres 'macro', les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau reculé de 2,2% en décembre, selon les données du Département du Commerce, et ce n'est pas rassurant après -2% en novembre en rythme séquentiel,



Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations particulièrement volatiles (-7,4% en décembre), les commandes américaines de biens durables se sont accrues légèrement le mois dernier, de 0,3%.



De leur côté, les livraisons de biens durables par l'industrie américaine ont augmenté de 0,9% au total d'un mois sur l'autre en décembre, emmenées par une progression de 2,8% dans le secteur des transports.



La confiance du consommateur américain du Conference Board est retombé à 104,1 ce mois-ci après un chiffre révisé à 109,5 en décembre, alors que les économistes l'attendaient en légère hausse à 105,6 contre 104,7 en version initiale le mois dernier.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté de 9,7 points de pourcentage à 134,3, tandis que celui des anticipations a reculé de 2,6 points à 83,9, précise le ConfBoard.



Ce dernier s'est néanmoins maintenu au-delà du seuil des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est généralement en devenir d'après le 'think tank' créé en 1916.

Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' voient leur rendement grimper de +8Pts à plus de 4,668% : la Ministre de l'économie, Rachel Reeves, présente à Davos, peine à rassurer les créanciers, son pays souffre d'yune hémorragie d'emplois qui s'est accélérée fin 2024.

Moins d'activité économique, moins de salariés, moins de recettes fiscales.





