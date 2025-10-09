Taux : la lourdeur l'emporte, sauf pour les OAT qui refont surface
Mais il y a aujourd'hui une 'bonne surprise et qui concerne nos OAT : elles se détendent de -0,6Pts à 3,525% et le 'spread' revient à +82 pts avec le Bund, comme avant l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu.
En effet le '10 ans ' allemand se tend de +2,8Pts à 2,704%, le BTP italien se tend de +4Pts à 3,54% et son rendement repasse au-dessus de l'OAT...
et les 'Gilts' sont encore plus malmenés avec un écart de +4,2Pts à 4,746%.
Il n'y a finalement que le '10 ans' japonais qui fasse aussi bien que nos OAT avec -0,6Pt à 1,692%.
Nos créanciers semble reprendre confiance, même si la situation politique reste toujours complexe : les marchés ont pu écouter avec attention Sébastien Lecornu, qui s'est exprimé hier soir sur France 2 et le point positif, c'est qu'il écarte le spectre d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ce dernier assurant qu'une majorité absolue de députés refusait cette option (le risque de perdre son siège est évidemment très élevé pour les parlementaires qui ont soutenu des gouvernements constitués à l'opposé du vote d'une majorité de français).
Il a aussi tenté de rassurer les marchés en évoquant le budget de la France et son souci de limiter le déficit à 4,7%. Selon Sébastien Lecornu, son successeur à Matignon pourrait d'ailleurs être nommé avant le week-end.
Sur le front des statistiques, seule la balance commerciale allemande pour août était attendue ce matin en Europe : l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 17,2 milliards d'euros pour le mois d'août 2025, en légère hausse donc par rapport à celui de 16,3 MdsE du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 14,7 MdsE).
Sans points de repère aux Etats Unis, et après des 'minutes' de la FED reprenant tous les éléments du FOMC de mi septembre, le compartiment obligataire a entamé une lente dégradation dans l'après-midi : les T-Bonds US restent quasiment figés sur le '30 ans' (4,732 contre 4,724%) tandis que le '10 ans' se retend de +1,5 point vers +4,149%... sur fond de volatilité largement absente et de brusque consolidation de l'or (-1,2% vers 3.960) ou de l'argent retombé de 51,2 vers 48,8$ (-5% en ligne droite).
