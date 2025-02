Taux : la lourdeur l'emporte en Europe, plus nettement au RU information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 18:59









Les marchés obligataires européens sont livrés à eux mêmes en ce lundi 17 février, en effet, Wall Street restera fermée aujourd'hui pour cause de 'Washington's Birthday'.



Et la semaine n'a pas très bien commencé, du fait peut-être d'un 'risk-on' qui ne désarme pas depuis 4 semaines sur le secteur des actions, ce qui limite les achats de bons du Trésor, tandis que le caractère de 'refuge' des Bunds n'attire plus les investisseurs qui caressent l'espoir d'un accord de paix en Ukraine.



Si les investisseurs ont adopté une approche 'pas de nouvelle, bonne nouvelle' jusqu'ici concernant la politique de Donald Trump, les risques commerciaux restent cependant bien présents, préviennent les analystes, et la menace de nouveaux tarifs représente toujours une potentielle 'épée de Damoclès' pesant sur l'évolution des Bourses mondiales.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va receler d'autres obstacles, à commencer les indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe.



'Si la dynamique reste contrastée entre un secteur manufacturier en contraction et celui des services plutôt résilient, nous anticipons une reprise de l'économie de la zone euro favorisée par la détente des conditions de financement', expliquent les équipes de Neuflize OBC.



Le sujet de la détente des taux reviendra surement au devant des anticipations mais ce n'est pas pour tout de suite : la journée se solde une hausse de 6,3Pts de base du rendement des Bunds à 2,487% et OAT se tendent de +4,6Pts à 3,1650%.

Le 'spread' OAT/Bund continue de se contracter à moins de 78Pts de base, ce qui témoigne d'un retour de la confiance sur la capacité de la France à rembourser ses créanciers... jusqu'à la prochaine motion de censure susceptible de faire tomber le gouvernement (lequel devrait 'tenir' jusqu'en mai ou début juin).

Plus au Sud, les BTP italiens se dégradent de +2,3Pts de base à 3,5410%, les Bonos espagnols de +4,6Pts (comme nos OAT) à 3,144% (plus que 2Pts d'écart contre +15Pts il y a 1 mois).

Enfin, et presque 'comme d'habitude', les Gilts finissent très largement 'lanterne rouge' en Europe avec +8,5Pts à 4,5830%.





