Taux : la lourdeur domine en amont des 'minutes' de la FED

(CercleFinance.com) - Les investisseurs se montrent circonspects en amont du compte-rendu ('minutes') de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) du mois dernier.

Il ne devrait pas receler de grosses surprises, et de toute façon, les spécialistes de la FED sont convaincus à plus de 90% que les taux ne baisseront pas de plus de 25Pts début novembre, vu la vigueur du marché du travail.



'Il n'y a pas de débat sur la direction de la politique (assouplissement), mais sur la vitesse de l'ajustement', précisait en début de semaine Oddo BHF, estimant que les minutes du dernier FOMC 'donneront peut-être des éclaircissements sur ce point'.

Les marchés obligataires s'offrent une pause qui ne remet pas en cause une dynamique de hausse des rendements depuis 10 jours.



Une actualité statistique inexistante débouche sur une poursuite de la tendance sous-jacente : les T-Bonds se retendent de +2Pts vers 4,0540%, le '2 ans' affiche le même écart à 4,000%, le '30 ans' se stabilise vers 4,3250%, pire score depuis le 31 juillet dernier.



Le tableau n'est pas plus réjouissant en Europe (pas davantage de 'stats' au menu, sauf la balance commerciale allemande avec un excédent de 22MdsE) avec des Bunds à 2,2570% (+1Pt) mais nos OAT rajoutent +1,3Pt à 3,0300%, les 'Bonos' espagnols prennent +1,4Pt à 3,01%, les BTP italiens se figent vers 3,555%.

Outre-Manche, pas de chiffre non plus mais les 'Gilts' UK poursuivent leur dégradation à un rythme soutenu avec +4Pts à 4,224%, pire niveau depuis le 2 juillet dernier.





