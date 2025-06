Taux : la lourdeur domine, activité immobilière US en recul information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 19:57









(CercleFinance.com) - L'accalmie entre Israël et l'Iran -que Trump qualifié de 'grand succès, ça fonctionne très bien'- entretient l'appétit pour le risque des investisseurs, ce qui continue de les détourner des bons du Trésor et autres actifs refuges.



Wall Street -qui n'avait même pas baissé depuis le 13 juin- salue en revanche la fin des hostilités, le Nasdaq-100 établit un nouveau record au-delà des 22.300Pts, le 'Composite' égale son zénith du 19/02/2025 à 20.050Pts.

Ce n'est donc pas une surprise totale si les T-Bonds US se retendent de +2,3Pt vers 4,312%, le '30 ans' prend +3Pts à 4,861%, malgré des 'stats' concernant l'immobilier particulièrement médiocres.



Les ventes de logements neufs ont chuté de-13,7% en mai aux Etats-Unis dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés et de hausse des prix de l'immobilier qui pèse sur la demande.



Les transaction chutent à 623.000 unités en rythme annuel, a annoncé mercredi le Département du Commerce, loin des 700.000 ventes attendues en mai.

D'une année sur l'autre, les ventes de logements neufs s'inscrivent encore en baisse de 6,3%.

Le prix médian des logements a quant à lui augmenté de 3,7% à 426.600$ d'un mois sur l'autre et affiche une progression de 3% en rythme annuel, ce qui les rend plus que jamais inabordable pour 80% des américains.



Ce mercredi est également marqué par la seconde audition de Jerome Powell devant le Congrès (membres du sénat ce mercredi) : il réitère ne pas être dans l'urgence de baisser les taux (à condition que l'inflation soit mieux maîtrisée), sans oublier que la dette américaine s'est encore creusée de +317Md$ et que le déficit atteint 6,7% du PIB.

Mais les intervenants semblent cependant de plus en plus croire à un soutien de la Fed : il y a tellement de dette à refinancer (37.000Md$ dont 9.200Mds$ cette année que le retour de la planche à billet semble inexorable.



A en croire le baromètre FedWatch, ce sont désormais 70% des traders qui parient sur un assouplissement monétaire en septembre, contre moins de 48% il y a un mois.



La lourdeur était également au rendez-vous sur les émissions obligataires en Euro : +3,5Pts les Bund à 2,570% et nos OAT rajoutent +1,5Pts à 3,257% (le 'spread' se contracte un peu, vers +69Pts).



Il y avait également des statistiques en France : la confiance des ménages se montre stable en juin à un niveau qui demeure dégradé, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui est inchangé à 88, bien au-dessous donc de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Par ailleurs, la PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,6% au premier trimestre 2025 en rythme séquentiel, un taux de croissance inférieur de 0,1 point à celui du dernier trimestre 2024, selon l'INE qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



Enfin, les Gilts britanniques pour un fois se comportent mieux que leurs homologues continentaux, avec une détente de -1Pts vers 4,4560%.















