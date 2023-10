Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la lourdeur domine à la veille PIB US et réunion BCE information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le recul de -0,8% sur le S&P500 et -1,2% sur le Nasdaq n'y font rien, pas plus que le climat de 'drôle de guerre' qui perdure depuis 10 jours de 'non-offensive' israélienne sur la bande de Gaza.



Les marchés obligataires ne jouent toujours pas leur rôle de refuge, malgré les +4,5% du 'VIX' au contact des '20' : la situation se tend mais n'est pas jugée assez critique pour passer un 'risk-off' sur les Bunds ou les T-Bonds.



Nos OAT se dégradent de +5,3Pts à 3,513%, les Bunds affichent +5Pts à 2,883%, les 'Bonos' renouent avec les 5,000%, les BTP italiens se tendent de +7Pts à 4,9130 (les 5,00% se rapprochent de nouveau, le 'spread' avec le Bund repasse la barre des +200).



Pour expliquer (sans conviction), cette petite tension à la veille d'une réunion de la BCE sans véritable enjeu (statu quo à 4% largement attendu depuis Athènes), quelques rayons de soleil parviennent à se glisser sous les nuages économiques et géopolitiques, en Allemagne notamment où l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti meilleur que prévu à 86,9 ce mois-ci, contre 85,8 en septembre, là où les économistes l'attendaient quasiment stable.



'L'économie allemande peut espérer un prochain rayon de soleil', estime Clemens Fuest, le président de l'Ifo.



Selon le bureau d'analyse londonien Capital Economic, le PIB allemand risque bien de chuter au quatrième trimestre, après s'être probablement contracté au troisième. 'Nous pensons que le PIB se contractera de 0,4% sur l'ensemble de l'année 2023, puis stagnera en 2024', ajoute-t-il.



En l'absence de chiffre ce mercredi aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade pourtant de +7,4Pts vers 4,914%, à tout juste une douzaine de points de base du record de plus de 16 ans atteint en débit de semaine, au-delà du seuil des 5% (attention au PIB demain s'il ressortait supérieur à +4%).

Les 'Gilts' britanniques pour une fois ne font pas pire que les T-Bonds avec +5Pts à 4,654%, mais pas mieux que le Bunds ou les Bonos.





