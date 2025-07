Taux : la détente amorcée lundi se poursuit, sans catalyseur information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Rien ne préfigurait une forte détente des taux la veille (les jeux étaient faits avant les 'indicateurs avancés' US) et c'était encore plus inattendu ce mardi, une journée vierge de publications 'macro'.



Et pourtant, le rendent des emprunts d'Etat américains à dix ans se détend de -4,5Pts vers 4,338%, le '30 ans' de -4Pts vers 4,897%.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a bien prévu de s'exprimer en début d'après-midi à l'occasion d'une conférence bancaire organisée à Washington, mais il devrait s'abstenir de toute annonce concernant les taux, sachant que la Fed est désormais entrée dans sa période de 'blackout' (une semaine en amont du FOMC), durant laquelle ses responsables ont interdiction de s'exprimer sur les questions monétaires.





De son côté, la la BCE devrait opter dès ce jeudi pour un 'statu quo', marquant ainsi une pause - temporaire ou non - dans son cycle d'assouplissement monétaire.



Le retour à la cible d'inflation de 2% étant désormais atteint, l'institution pourrait se décider à amorcer un revirement stratégique, en s'éloignant d'une stricte dépendance aux données.

Privés de véritable catalyseur, les investisseurs se tournent vers les déclarations des hauts responsables américains d'y trouver des motifs d'espérer sur l'évolution des questions commerciales.



A l'approche de la date fatidique du 1er août prévoyant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains, le secrétaire au commerce Howard Lutnick s'est déclaré confiant dans la possibilité de trouver un accord avec l'Union européenne.

Mais Trump menace de taxer à 100% les exportations de pays achetant du pétrole à la Russie.



Du côté de l'obligataire dans l'Eurozone, les Bunds effacent -3,2Pts à 2,584%, nos OAT -3,8Pts à 3,258%, ou les BTP italiens -3Pts à 3,457%.



Outre-Manche, les Gilts s'améliorent également avec -3Pts de rendement à 4,576%.







