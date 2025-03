Taux : la dégradation se poursuit sur les T-Bonds avant FED information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 18:42









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens continuent de 'digérer' (non sans aigreur) la décision du Bundestag de faire sauter le verrou de l'endettement allemand (et la fameuse règle-plafond des 0,35% du budget annuel), lequel permettra la mise en oeuvre d'un plan d'investissements massifs.

Le futur gouvernement Merz semble avoir aplani les difficultés 'politiciennes' avec les représentants de l'opposition mais une enquête révèle que les allemands dans leur large majorité restent attachés à l'orthodoxie monétaire.

En outre, l'opinion publique allemande est majoritairement pacifiste (le Chancelier Merz évoque une guerre ouverte avec la Russie) et pro-rigueur budgétaire... en contradiction avec l'accord transpartisant qui vient d'être adopté.

'À notre avis, il s'agit d'un changement historique du régime budgétaire, sans doute le plus important depuis la réunification allemande', saluait Robin Winkler, économiste en chef allemand chez Deutsche Bank Research après ce vote parlementaire.

'Pourtant, comme pour la réunification, une expansion budgétaire n'est pas une garantie de succès : le prochain gouvernement devra mettre en oeuvre des réformes structurelles pour transformer ce paquet budgétaire en une croissance durable', tempère-t-il.



La légère détente des rendements de ce mercredi (pas que sur les Bunds) s'explique principalement par la modération du taux d'inflation annuel dans la zone euro : il s'est établi à 2,3% en février 2025 selon Eurostat, contre 2,5% en janvier (contre 2,6% il y a 1 an).

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier (taux identique il y a 1 an : 2,8%).



Les Bunds et les OAT se détendent de -2Pts à respectivement 2,7960% et 3,4760%, les BTP italiens effacent -3Pts vers 3,838%.



Outre-manche, les 'Gilts' en terminent quasi-inchangés : -1Pt vers 4,6900%.





A Wall Street, les T-Bonds '2035' se dégradent de +3,5Pts vers 4,316%, le '2 ans' se tend de +4,4Pts vers 4,0860% en amont du communiqué final de la FED ce soir à 19H.

'Le contexte s'est quelque peu assombri sur le plan macro-financier depuis le dernier FOMC, avec la dégradation de plusieurs enquêtes de confiance et la baisse des marchés actions', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois de suite, en bonne part car il est difficile pour elle de se faire une idée précise des conséquences de la politique commerciale de Donald Trump', pronostique-t-il ainsi.





