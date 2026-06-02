Taux : l'optimisme ressurgit, malgré le JOLTS et l'ISM

(Zonebourse.com) - L'optimisme reste de mise aux Etats-Unis et touche pratiquement toutes les classes d'actifs... à l'exception du bitcoin, qui retombe sous les 67 500 dollars. Mais c'est un autre univers. Malgré des indicateurs d'activité solides, un contexte géopolitique tendu, une situation toujours bloquée dans le détroit d'Ormuz, des discussions au point mort entre Washington et Téhéran et un échange jugé houleux entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, rien ne semble altérer l'appétit des investisseurs pour les actifs américains.

Wall Street se dirige ainsi vers une dixième semaine consécutive de hausse. Le Nasdaq-100 a inscrit un nouveau record historique à 30 650 points, le S&P 500 a atteint 7 615 points et le Dow Jones 51 250 points, signant un nouveau triplé de sommets.

Les statistiques américaines publiées mardi ont par ailleurs dépassé les attentes. La révision à la baisse de la croissance du PIB, de 2,0% à 1,6%, est déjà oubliée. L'indice ISM ressort à 54 contre 52,7 attendu, tandis que l'enquête JOLTS du département du Travail fait état de 7,618 millions d'offres d'emploi en avril, contre 6,887 millions en mars (6,866 millions après révision), soit une progression de près de 10%.

Cette hausse inattendue des offres d'emploi laisse présager un rapport mensuel sur l'emploi ("NFP") robuste vendredi, signe d'une économie américaine toujours dynamique, mais aussi susceptible d'entretenir les pressions inflationnistes. L'enquête ADP sur l'emploi privé, attendue mercredi, fournira un nouvel aperçu de la santé du marché du travail avant les chiffres officiels.

Pourtant, le marché obligataire semble peu préoccupé par un éventuel risque de surchauffe. Les rendements des Treasuries se sont détendus de 1,5 point de base sur le dix ans, de 2 points sur le trente ans, à 4,97%, tandis que le deux ans a reculé de 0,5 point de base, à 4,046%.

Le mouvement a été encore plus marqué en Europe. Les rendements des OAT françaises et des Bunds allemands ont cédé 3,5 points de base, à respectivement 3,696% et 2,978%, tandis que les Gilts britanniques ont enregistré un recul comparable, à 4,868%.

L'amélioration a été particulièrement notable en Italie, où le rendement du BTP à dix ans a reculé de 6,8 points de base, à 3,692%. Mais la détente la plus spectaculaire est venue du Japon : le rendement du dix ans nippon a chuté de 12 points de base en fin de séance, à 2,562%, contre près de 2,68% en début de journée.

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