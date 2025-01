Taux: l'ISM US plombe la tendance, 'Gilts' UK en chute libre information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 19:25









(CercleFinance.com) - Après un début de journée calme, ça chauffe ce soir sur l'obligataire, avec des T-Bonds qui flambent de +8Pts vers 4,700% (+6,5Pts ce soir à 4,681%).

Après le franchissement des 4,300% le 18 décembre, voilà que la résistance des 4,65% (qui remonte à fin avril 2024) semble rendre les armes.



Les rendements se sont envolés sitôt publié à 16H l'indice l'ISM des 'services' US : la contagion a rapidement gagné les marchés européens.



Ce soir, les investisseurs dans les 'treasuries' US ne semblent plus attendre la moindre baisse de taux par la FED avant juillet prochain (juste avant la trêve estivale et la réunion de Jackson Hole).



Tout a donc basculé à avec l'ISM : la croissance de l'activité du secteur des 'services' aux Etats-Unis a accéléré plus que prévu, de 52,1 vers 54,1- au mois de décembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management.

Le sous-indice mesurant l'activité dans le tertiaire a grimpé à 58,2 contre 53,7 en novembre, tandis que celui des nouveaux contrats s'est amélioré à 54,2 après 53,7 le mois précédent.

Celui de l'emploi s'est tassé à 51,4 contre 51,5 en novembre, les prix acquittés ayant quant à eux accéléré à 64,4 après 58,2.



Autre chiffre US, mais sans grand retentissement (publié à 14H30) : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de +6,2%, à 78,2 milliards de dollars en novembre (contre 73,6 milliards le mois précédent, score proche de l' estimation initiale de 73,8 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation résulte d'un gonflement de 3,4% des importations américaines de biens et services, à 351,6 milliards de dollars, surpassant donc une augmentation de 2,7% des exportations, à 273,4 milliards $.



En Europe, alors que les échanges étaient équilibrés (variations insignifiantes), les marchés obligataires ont reperdu après 16H tout le bénéfice du 'bon' chiffre d'inflation en Europe publié en matinée : nos OAT effacent leurs gains de lundi avec +3,7Pts à 3,3000%, les Bunds affichent +2,5Pt) à 2,474%, les BTP italiens se tendent de +5Pts à 3,627%.



Les 'chiffres du jour' ne sont pas en cause : l'inflation en zone Euro est ressortie comme prévu- à 2,4% en décembre 2024, contre 2,2% en novembre selon une estimation rapide publiée parEurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (4,0%, comparé à 3,9% en novembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,7%, stable comparé à novembre), des biens industriels hors énergie (0,5%, comparé à 0,6% en novembre) et de l'énergie (0,1%, comparé à -2,0% en novembre).

Par ailleurs, en novembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de lazone euroétait de 6,3%, stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2023.



Le taux de chômage de l'UEétait de 5,9% en novembre 2024, également stable par rapport au taux enregistré en octobre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en novembre 2023.



Mais le 'fait du jour' se situe outre-Manche, il s'agit de la désintégration des 'Gilts' britanniques qui continuent de s'enfoncer dans la crise : rien ne va plus avec un '10 ans' qui affiche +12,3Pts et qui dépasse les 4,7350%, pire score depuis 25 ans (en fait depuis 1998).















