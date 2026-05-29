Taux : l'embellie se poursuit... enfin un 'vrai' accord Iran/USA/Israël ?

(Zonebourse.com) - Les taux se détendent légèrement, dans le sillage d'un baril qui se tasse de -1,5% vers 87,5$, le "WTI" inscrivant sa plus faible marque depuis le 20 avril (et une précédente annonce de réouverture d'Ormuz imaginaire). Le "10 ans" efface -2Pts à 4,432% (-14Pts sur la semaine) et le "30 ans" -1Pt à 4,975Pts (-10Pts en hebdo).

Le repli du "WTI" se prolonge alors que le média Axios (il s'agit du canal de "comm" privilégié par la Maison Blanche) annonce pour le 23ème fois en 6 semaines la signature d'un accord irano-américain "imminent".

Sans totalement démentir, la partie iranienne n'accorde aucune confiance à Washington et l'accuse de faire croire en permanence que Téhéran est prêt à signer selon les condition dictées par les Etats Unis..

L'Iran avait dans un autre registre lié la signature d'un accord à l'arrêt des combats au Liban... et cet après-midi, Israël bombarde Gaza et envahit le Sud Liban.

Tsahal franchit la rivière Litani, ce qui constitue une violation assumée d'une des "lignes rouges" définies par Téhéran.

Par ailleurs, Trump confirme ne pas envisager la levée du blocus américain du canal avant un accord avec l'Iran et refuser toute restitution des actifs gelés (une piste semblait possible avec un "prêt" de 12Mds$ du Qatar... équivalent aux actifs bloquées dans ce pays).

La confusion semble totale alors que Donald Trump a déclaré être sur le point de prendre une "décision finale : dans un message publié sur Truth Social, le président américain a indiqué qu'il se rendait dans la Situation Room de la Maison-Blanche afin d'arrêter sa position, alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Téhéran.

Mais la Situation Room sert essentiellement pour le suivi d'opérations militaires sensibles : est-ce que trump reste dans la dialectique "ils acceptent nos conditions ou on les bombarde parce que la diplomatie a échoué " ?

Le président a détaillé plusieurs conditions qu'il juge indispensables à tout accord. Il exige notamment que l'Iran renonce définitivement à toute arme nucléaire et accepte la réouverture complète du détroit d'Ormuz à la navigation commerciale internationale, sans restriction ni péage (ce dernier point est inacceptable pour Téhéran).

Trump a aussi évoqué le traitement des matières nucléaires enrichies présentes sur les sites iraniens visés par des frappes américaines l'an dernier. Selon lui, ces matériaux seraient extraits sous supervision internationale puis détruits en coopération avec l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président a indiqué que plusieurs autres points avaient déjà fait l'objet d'un accord entre les parties, tout en précisant qu'aucun versement financier ne serait effectué "jusqu'à nouvel ordre".

Sur le front macroéconomique, le déficit commercial US se contracte légèrement mais c'est totalement éclipsé par l'actu géopolitique et les 35% du titre Dell qui a relevé jeudi soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice en cours et mise sur ses serveurs dédiés à l'intelligence artificielle.

En Europe, la BCE s'attend à un impact négatif du blocage prolongé d'Ormuz : le rendement des Bunds et des OAT se détend de -2Pts, à 2,9400 et 3,55% respectivement.

Les BTP italiens effacent -3,8Pts à 3,6500%, soit -12Pts sur la semaine écoulée, pas d'embellie en revanche pour les "Gilts" UK qui restent figés à 4,812%.

Enfin, une détente de -4,5Pts sur le "10 ans" japonais qui a permis au Nikkei de s'envoler de 2,5% vers un nouveau record absolu de 66.330Pts.

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