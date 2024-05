Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: l'embellie s'affirme partout après NFP et ISM services information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - La perspective d'un assouplissement monétaire par la FED dès septembre retrouve des supporter après la publication du 'NFP' (rapport sur l'emploi) qui est ressorti -pour fois- 30% en-deçà des attentes (et non l'inverse comme c'était le cas depuis le début de l'année).



Les T-Bonds terminent la semaine sur une note positive avec -6Pts sur le '10 ans' à 4,506% (contre 4,70% en début de semaine), le '2 ans' efface -7Pts à 4,806% (contre 5,00% vendredi dernier).



Wall Street respire : l'économie américaine n'a généré que 175.000 emplois non agricoles au mois d'avril, selon le Département du Travail, un nombre largement inférieur aux attentes du marché qui étaient en moyenne de l'ordre de 250.000.



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 3,9%, là où les économistes espéraient une stabilité à 3,8%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,7%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.



En outre, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 270.000 à 236.000 pour février et de 303.000 à 315.000 pour mars, soit un solde de révision total de -22.000 pour ces deux mois.

Le dernier NFP écarte de surcroît le risque de surchauffe de la fiche de paye avec une stabilité du salaire horaire sur mars/avril.



Par ailleurs, la croissance dans le secteur privé américain a moins ralenti qu'estimé initialement en avril, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 51,3 en définitive, contre 50,9 en estimation flash, et après 52,1 pour le mois précédent (les opérateurs retiendront que ça se dégrade de -0,8 sur 1 mois, ce qui va dans le sens d'un ralentissement).

Enfin, l'activité dans le secteur américain des services a replongé en zone de contraction en avril, une première depuis la fin 2022, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) auprès des directeurs d'achats.



Après 15 mois consécutifs de croissance, l'indice ISM des 'services' mesurant l'évolution du secteur tertiaire a fléchi à 49,4 le mois dernier, repassant sous le seuil des 50 points témoignant d'un repli de l'activité, contre 51,4 en mars.

Les marchés de taux européens ont suivi comme leur ombre les T-Bonds US avec une détente de -5,5Pts sur nos OAT à 2,996% (retour sous le seuil des 3,0%), de -6Pts sur les Bunds à 2,493%, soit -8Pts hebdo), de -7Pts sur les BTP italiens à 3,8030%.

Embellie également sur les 'Gilts' britanniques avec un allègement de -5,5Pts à 2,266%.

Côté chiffres européens, à noter un ralentissement de -0,3% de la production industrielle française, une stabilité du taux de chômage en Europe à 6,4% (il recule à 7,3% en Italie).

La nette détente des taux depuis 48H ne soutient pas vraiment l'or, lequel

finit la semaine sous les 2.300$ (à 2.295$) après s'être enfoncé vers 2.281$ à 15H35.



Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.