Taux: l'attentisme prévaut à la veille des 'minutes' du FOMC

(CercleFinance.com) - Peu de volatilité en cette veille de publication des dernières 'minutes' de la Fed.

Les T-Bonds à 10 ans se détendent de -2,5Pts autour de 4,41% après une détente de -8Pts la semaine dernière, ce qui l'avait ramené à des plus bas d'un mois, avant une dégradation vendredi... et le '2 ans' efface -1,3Pt vers 4,824%.



'A notre avis les minutes auront un ton plus restrictif, à l'opposé de celui qu'avait tenu Jerome Powell lors de sa conférence de presse, sachant que d'autres membres du comité se montrent plus inquiets que lui quant aux effets de leur politique', préviennent les analystes de BofA.



Sur le compartiment obligataire européen, Bunds et OAT décalent de moins de 1Pt à 2,99% et 2,500% respectivement.



Notons que le bitcoin semble continuer de profiter du repli des rendements obligataires : il atteint de nouveaux sommets depuis le 8 avril dernier, à 71.200 $ (+6,2%), non loin du record des 73.000$ des 13 et 14 mars dernier.



Sur le front de l'énergie, les cours du pétrole continuent d'évoluer à des niveaux plutôt proches du bas de leur fourchette des 4 dernières semaines écoulées: la mort -apparemment accidentelle dans un crash d'hélicoptère du Président iranien H.Raïssi dimanche- n'aura provoqué qu'un bref rebond vers 84$ du Brent.







