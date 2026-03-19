Taux : forte tension sur les maturités de 2 à 10 ans aux US et zone euro
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:39
Entre le statu quo de la FED sur les taux et des commentaires sans concession sur le risque inflationniste hier soir et le statu quo de la BCE (à 2%) qui voit également une inflation plus forte (elle était de 1,9% dans l'Eurozone fin février) et une croissance qui se contracte sur fond d'incertitude maximale, rien ne laisse espérer une baisse de taux avant l'automne prochain... si les conditions le permettent.
Goldman Sachs estime que "des baisses de taux de 25 points de base restent anticipées en septembre et décembre, ce qui ramènerait le taux à 3-3,25%. Le chômage est attendu à 4,6% d'ici septembre, au-dessus de la projection médiane de 4,4%".
Le risque inflationniste n'est plus une hypothèse depuis que les puits de pétrole irakiens et les centrales de GNL qataries sont à l'arrêt : la remise en état des infrastructures gazières et pétrolières incendiées ces dernières 24h pourraient prendre des mois et des trimestres : le Qatar a confirmé que les frappes de rétorsion iraniennes (après un bombardement de South Pars par Israël, dénoncé par Trump qui n'aurait pas été prévenu) ont infligé d'importants dégâts à son terminal GNL, le plus grand au monde, qui représente 20% des exportations mondiales de GNL.
Le ciblage de ces structures stratégiques et non militaires renforce le risque d'escalade régionale, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar ont pour l'instant fait preuve d'une patience et d'une modération remarquables en s'abstenant de toute riposte militaire... laquelle signerait leur entrée en guerre, une décision qui ne se prend pas à la légère, sur un coup de colère.
La situation dans le détroit d'Ormuz reste par ailleurs sous étroite surveillance : selon le média britannique Iran International, Téhéran envisagerait l'instauration de droits de passage et l'obligation de régler les achats de pétrole iranien, ou d'autres producteurs du Golfe, en yuan.
Une mesure qui pourrait d'ailleurs déjà avoir été mise en oeuvre, alors qu'une quinzaine de navires ont franchi le détroit en début de semaine.
Côté macroéconomie, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 205 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 9 mars, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente.
Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.
Par ailleurs, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a continué de croître globalement, l'indice d'activité générale de la Fed de Philadelphie remonte de 16,3 en février à 18,1 en mars, sa 3e augmentation consécutive, alors que les économistes tablaient sur 10.
Le risque inflationniste fait bondir de 13Pts le rendement des T-Bonds US à "2 ans" (vers 3,873% (et 3,934% au plus haut), le 10 ans rajoute 3Pts à 4,288% et le 30 ans se détend un peu ce soir (4,845% contre 4,88% hier et 4,905% au plus haut).
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