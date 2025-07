Taux: forte en hausse en Europe, ton de la BCE jugé 'faucon' information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - C'était l'un temps forts du jour et pas de surprise ce midi à Francfort avec le maintien des taux directeurs de dépôt : le taux de dépôt, le taux de refinancement puis celui de la facilité de prêt marginal restent inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.



'L'inflation se situe actuellement à l'objectif de 2% à moyen terme. Les informations reçues sont globalement conformes à l'évaluation précédente des perspectives d'inflation par le conseil des gouverneurs', estime la BCE.



'L'économie a jusqu'à présent fait preuve de résilience dans l'ensemble dans un environnement mondial difficile. Cependant, l'environnement reste exceptionnellement incertain, notamment en raison des différends commerciaux'.

Le ton de Christine Lagarde en conférence de presse a été jugé plus 'faucon' que prévu et elle n'a ouvert la porte à aucune anticipation de future baisse de taux en 2025 car 'les dépenses de défense pourraient avoir un impact inflationniste, de même que les prix alimentaires'.



Les portefeuilles du programme d'achats d'actifs et programme d'achats d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.



Côté chiffres dans l'UE, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en juin à 51 en juillet, signalant ainsi une modeste croissance de l'activité économique de la région pour un septième mois consécutif, malgré les 'tarifs' US.

Dans le détail, les données PMI signalent une très légère croissance de l'activité globale en Allemagne, tandis que l'activité a continué de reculer en France, alors qu'elle a fortement augmenté dans le reste de la zone (Italie, Espagne notamment).

Sur le front obligataire, les Bunds se retendent fortement, de +10,3Ppts vers 2,702%, ce qui efface les gains du début de la semaine, nos OAT se retendent de +115Pts à 3,374% ('spread' de +70,5Pts), les BTP italiens se dégradent de +12,5Pts vers 3,5820%.

Enfin, les 'Gilts' UK effacent -1,5Pt de base vers 4,6200%



Aux Etats Unis, le Département du Travail US annonce avoir enregistré 217 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 14 juillet, un chiffre en baisse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224 500, en repli de 5.000 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités ressort à 1 955 000, en hausse de 4000, pour la semaine du 7 juillet, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.

Les T-Bonds US se retendent de +4Pts vers 4,420%, le '30 ans' de +2,75Pts vers 3,9665.

Les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, à +0,6% : la morosité du marché de l'immobilier résidentiel s'explique par des prix unitaires et des taux élevés.

Le Département du Commerce a annoncé 627.000 transactions (en données CVS) le mois dernier, là où les économistes attendaient en moyenne 650.000 unités vendues.

D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à juin 2024, les ventes s'inscrivent en baisse de 6,6%... et le prix médian d'un nouveau logement individuel s'est quant à lui établi à 401.800 dollars en juin, soit une baisse de 4,9% (enfin) par rapport au mois de mai (422.700 dollars) et de 2,9% par rapport à juin 2024 (414.000 dollars).

Les T-Bonds US se retendent de +2Pts vers 4,4090%, le '30 ans' stagne vers 4,9500%.





