Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : fin de semaine positive, malgré rallye sur actions information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 19:36









(CercleFinance.com) - L'envolée des indices boursiers (en cette journée des '4 sorcières') qui semble traduire un appétit pour le risque dévorant n'a pas pénalisé les marchés obligataires : ils parviennent à se détendre sensiblement en Europe avec -6Pts sur nos OAT à 2.963%, -4,8Pts sur les Bunds à 2,456%, et jusqu'à -12Pts sur les BTP italiens vers 4,022%.



Une embellie assez paradoxale 24H après l'annonce de la Banque centrale européenne (elle vient de relever ses taux directeurs de 25 points de base, son 8ème resserrement en 1 an) tout en manifestant son intention de maintenir une politique restrictive sur la durée, avec de nouvelles hausses (au pluriel) cet été.



S'y ajoute la posture peu accommodante de la Fed affichée la veille: elle a laissé entendre sans grande ambiguïté qu'elle prévoyait encore deux relèvements supplémentaires du loyer de l'argent cette année.



Les T-Bonds terminent la semaine sur une consolidation, avec une hausse de +4,2Pts, à 3.763% : le bilan hebdo est une variation insignifiante de +3Pts, l'équilibre sur 5 séances était parfait à la mi-journée.



'Les banques centrales n'en n'ont pas fini avec leur cycle de resserrement, et les annonces de la semaine clarifient si besoin ce point: d'autres hausses de taux sont à prévoir', résume Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.



Certains observateurs font néanmoins remarquer que, malgré un discours de grande fermeté, les banques centrales se sont abstenues de prendre des mesures trop pénalisantes pour les marchés.



A contre-courant de la Fed et de la BCE, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, même si sa trajectoire pourrait être révisée dans les mois à venir.



Côtés 'stats', les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro ont été confirmés à +6,1%.

L'indice de confiance des consommateurs du Michigan (UMich) est ressorti à 63,9 en estimation préliminaire pour le mois en cours, après 59,2 en données définitives pour mai.











Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.