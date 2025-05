Taux : fin de semaine morose, bilan hebdo négatif partout information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 19:31









(CercleFinance.com) - Semaine négative sur les marchés de taux : 'l'apaisement' qui se dessine sur le front des tarifs douaniers n'apaise en réalité que les détenteurs d'actions -qui poursuivent en mode 'all-in' sur les technos, mais pas les détenteurs de bons du Trésor.



Les T-Bonds marquent un temps de consolidation vers 4,372% (+6,5Pts en hebdo) mais cela fait +16Pts depuis le début du mois (6 séances).

La journée avait encore plus mal commencé avec le '10 ans' qui testait 4,3980%, et le '30 ans' se stabilise vers 4,84% (après 4,868% en séance).



Quelques membres de la FED se sont exprimés ce vendredi et tous reprennent l'élément de langage qui incrimine implicitement Donald Trump : 'les semaines et mois qui viennent seront marqués par un haut degré d'incertitude et quelques signaux de ralentissement conjoncturel se confirment'.



Pas de chiffres 'macro' ni de déclarations de la BCE à se mettre sous la dent en Europe ce vendredi mais les rendements se tendent également de +3,5Pts sur le Bund (2,555%) et de +4Pts sur nos OAT à 3,2680%... et le BTP italiens rajoutent +2Pts à 3,659%.

Nos OAT se dégradent à la marge (+2,5Pts) en hebdo mais de +10Pts depuis le 1er mai.

La trajectoire des marchés obligataires s'inscrit en symétrique de celle des actions cette semaine, notamment du DAX40 qui bat un nouveau record absolu à 23.500Pts, malgré des Bunds ayant atteint 2,587%.



Au Royaume Uni, les 'Gilts' en terminent à proximité des pires niveaux de la semaine vers 4,635% (4,6650% ce matin) : la baisse de taux de la BoE jeudi est un véritable coup d'épée dans l'eau.



'Il est encourageant de voir que le regain d'appétit pour le risque s'accompagne à la fois d'une remontée des rendements obligataires et d'un rebond des prix du pétrole', soulignent les stratèges de Danske Bank.



Dans le même temps, le taux de défaut sur les prêts auto et hypothécaires battent des records aux Etats Unis, beaucoup d'américains sont en difficulté.

Mais pas autant que l'état Fédéral : les investisseurs ignorent superbement les difficultés que vont poser les au Trésor US les 7.000Mds$ à refinancer d'ici la fin de l'année.

C'est l'éléphant dans le corridor et personne ne veut lui accorder la moindre attention... en espérant qu'il trouvera une porte de sortie miraculeuse ?







