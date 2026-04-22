Taux : figés sur les plus hauts de la veille, le baril de WTI à 92 dollars
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:31
La Bundesbank réduit de moitié ses prévisions de croissance pour 2026, à 0,5% contre 1% précédemment (hausse principalement tirée des investissements de l'Etat fédéral dans l'industrie de l'armement). Et même 0,5% vu certaines annonces comme la suppression de 20 000 vols par Lufthansa d'ici octobre (4 à 5 millions de passagers transportés en moins d'ici l'automne), fait apparaître ce 0,5% comme ambitieux, le kérosène n'étant pas le seul élément pétrochimique à être menacé de pénurie d'ici fin mai.
Les vents contraires se renforcent, prévient la Bundesbank : "les répercussions de la guerre au Moyen-Orient devraient peser plus largement et de manière plus marquée sur l'économie allemande, du fait d'une envolée des prix de l'énergie, des problèmes d'approvisionnement, de l'incertitude générale et de la hausse des taux d'intérêt, ce qui assombrit les perspectives d'exportation".
La consommation privée, déjà en berne avant le conflit, a subi un net coup dur en mars, la hausse des prix du carburant ayant réduit le pouvoir d'achat des ménages.
Outre Atlantique, les taux restent figés à 4,291% sur le "10 ans" et 4,898% sur le "30 ans" : le cours du baril se renchérit à 92,3 dollars sur le "WTI" ( 2,2%) et au-delà de 101,5 dollars sur le Brent ( 2,3%) : cela fait 7% par rapport à mardi après midi, de quoi alimenter les anticipations inflationnistes et rendre la moindre baisse de taux peu probable d'ici fin 2026.
Lors de son audition préalable à sa nomination à la tête de la Fed devant le Congrès, Kevin Warsh a rappelé que la lutte contre la volatilité des prix serait l'un de ses objectifs prioritaires, de même qu'alléger le "bilan" de la Fed.
Le baril de WTI ne réagit pas aux données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) vers 16h30 : elles montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 465,7 millions de barils lors de la semaine du 13 avril, signalant une hausse surprise de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente, alors que les analystes tablaient au contraire sur un repli des stocks, de l'ordre de 1,2 million de barils.
Mais c'est compensé par la contraction de 3,4 millions de barils des stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, tandis que les stocks d'essence ont reculé de 4,6 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 10,1 millions de barils/jour : il y a encore une petite marge pour atteindre l'optimum situé vers 92/93%.
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