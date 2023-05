Taux : figés en Europe, J.Bullard se démarque du consensus information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 18:06

(CercleFinance.com) - Les 90 premiers pourcent de cette séance de lundi furent soporifiques sur l'obligataire et un peu de volatilité a surgi en fin d'après-midi suite à une déclaration de James Bullard (président de la Fed de Saint-Louis) qui explique que 'toute décision de suspendre toute augmentation au mois de juin prochain réunion ne marquera pas un arrêt complet du cycle de resserrement de la Fed'.



'Le risque avec l'inflation est qu'elle ne se retourne pas et ne revienne pas à un niveau bas'.

Il explique qu'il s'attendait du coup à 2 hausses de taux supplémentaires avant la fin de l'année.



Cela n'est pas prix très au sérieux par Wall Street qui table déjà sur 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, mais cela démontre en revanche qu'il n'y a pas de consensus au sujet de l'arrêt de la lutte contre l'inflation et qu'une unanimité pour réduire le loyer de l'argent ne va pas être facile à obtenir.

Les T-Bonds qui restaient stables autour de 3,69/3,70% depuis ce matin se tendent de +3Pts par rapport à vendredi soir, vers 3,726%.



Aucun impact en revanche sur nos OAT et sur les Bunds qui rajoutent 3Pts de rendement à 3,0305% et 2,458% respectivement.



Les marchés sont un peu privés d'inspiration en l'absence de chiffres macro mais les prochains jours seront plus animés avec la publication des indices PMI en estimation flash, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand.



Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.