Taux : embellie notable au Japon et aux US (à mi-séance)
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:11
Sans véritable catalyseur, c'est également une nette détente qui se dessine à mi-séance sur les T-Bonds US avec -5Pts à 4,415% (alors que les 4,20% étaient testés la veille), le "30 ans" efface -6Pts vers 4,787%.
Difficile d'invoquer les "chiffres du jour" puisque 90% de l'embellie s'est matérialisée avant que les intervenants aient pris connaissance des ventes au détail aux US au mois de décembre : elles ont stagné et marquent un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce (le consensus tablait sur une augmentation de 0,4%).
Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.
Pas grand chose à signaler en Europe côté "macro", les Bunds se détendent de -3Pts (à 2,810%), nos OAT de -3,5Pts (3,416%), les BTP italiens de -4,2Pts (3,416%).
Stagnation complète des "Gilts" à 4,513%... le poste de 1er ministre de Keir Starmer semble en sursis.
