Taux : embellie en Europe, lourdeur aux US après bons PMI information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Entame de 3ème trimestre en ordre dispersé sur les marchés obligataires avec une relative stabilité côté zone Euro, une légère dégradation côté T-Bonds.

Les T-Bonds US se retendent de +4,5Pts vers 4,270% (cela efface les gains de la veille), le '30 ans' remonte de 4,775% vers 4,791%.



A noter que le président de la Fed Jerome Powell comme la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde devaient s'exprimer cet après-midi à l'occasion du forum de Sintra, l'équivalent européen du célèbre symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine.



la croissance dans le secteur manufacturier américain a accéléré en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI ressort à 52,9 pour le mois écoulé, au plus haut depuis mai 2022, et à comparer au niveau de 52 observé en mai 2025.

La production manufacturière s'est accrue pour la première fois, et à un degré solide, depuis février, tandis que les nouvelles commandes ont augmenté pour le sixième mois de suite grâce une demande améliorée aux Etats-Unis et à l'international.



En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière produit par S&P Global, s'est très légèrement redressé, passant de 49,4 en mai à 49,5 en juin, affichant d'ailleurs son plus haut niveau depuis août 2022.



Il ne signale ainsi qu'une détérioration marginale de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone : si les baisses de l'emploi et des stocks d'achats ont pesé sur l'indice, il a cependant été soutenu par la hausse de la production.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 49,8 en mai à 48,1 en juin, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur, la plus forte depuis février dernier.

Il y avait également l'estimation préliminaire d'inflation annuelle dans la zone euro : elle s'établit à +2% en juin 2025, en légère accélération par rapport à +1,9% le mois précédent, selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En Europe, les Bunds effacent -2,8Pts vers 2,5700%, nos OAT -1,6Pts vers 3,252%, les BTP italiens varient peu vers 3,4700%.

L'Or ne semble pas bénéficier de la désaffection pour le Dollar ces dernières semaines grappille : il ne grappille que quelques fractions vers 3.340$.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.