Taux : embellie aux US après Trump, gains limités dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 19:05









(CercleFinance.com) - Belle séance sur les marchés obligataire avec la réouverture des marchés US (fermés hier en raison du week-end de trois jours du 'Martin Luther King Day') : les taux US se détendent (un peu) alors que le discours d'investiture Donald Trump n'a pas contenu d'indications précises sur l'imposition de droits de douane (jugés inflationnistes) mais on s'attend à un taux de 25% appliqués contre le Canada et le Mexique au 1er février.



Il a en revanche promis, sans surprise, d'accorder la priorité à l'Amérique et de mener une politique de déréglementation qui devrait stimuler les bénéfices des entreprises.



'Les investisseurs ont gardé en mémoire que sa première présidence fut marquée par une forte volatilité des actifs financiers, mais surtout par une hausse de 68% du S&P 500', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Côté 'Macro', il y avait une première statistique aux Etats-Unis ce mardi : l'indice 'Philly-FED' d'activité manufacturière ressort en recul à -9,1 contre -3,4 en décembre.

Les T-Bonds 2034 effacent -3Pts à 4,581%, le '30 ans' -4,5Pts à 4,800%

.



En Europe, le 'sentiment économique' des experts des marchés financiers pour l'Allemagne se détériore en janvier, à en croire l'indice de perspectives ZEW qui ressort en repli de -5,4Pts, à +10,3.



'Cela pourrait s'expliquer, entre autres, par les chiffres négatifs de la croissance du PIB récemment publiés et par l'augmentation des pressions inflationnistes', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach.



Cependant, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne par les experts des marchés financiers ne change que légèrement, l'indice correspondant augmentant de 2,7 points pour s'établir désormais à -90,4.



Peu de réaction, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend à la marge de -0,3Pt vers 2,4900% tandis que celui de l'OAT de même échéance recule de -2,5Pts vers 3,275% (le 'spread' retombe sous les 80Pts, vers 78,5), ainsi que les BTP italien à 3,5860%.



Enfin, outre-Manche, les 'gilts' soufflent un peu et effacent -0,5Pts vers 4,6530%.





