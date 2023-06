Taux: détente partout après inflation sauf pour les Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 18:59

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La semaine s'achève sur une légère embellie des marchés obligataires dans l'Eurozone, avec des OAT qui effacent -2,5Pts à 2,925% et même écart sur les Bunds à 2,388%.

Notons que le chômage remonte légèrement en Allemagne de 5,6% vers 5,7%, mais cela passe inaperçu après la publication des chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juin.

En France, l'inflation continue de se contracter à +4,5%, marquant ainsi un ralentissement sensible après un taux de +5,1% observé le mois précédent.



Par ailleurs, en mai 2023, toujours dans l'Hexagone, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,5% sur un mois en volume, après une baisse de 0,8% en avril (révisé de +0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Ce rebond s'explique principalement par une consommation plus importante d'énergie (+2,2%), mais la consommation alimentaire est également en hausse de 0,3%, alors que celle de biens manufacturés ressort en légère baisse (‑0,2%).



Aux Etats Unis, le 'PCE' (inflation 'du panier de la ménagère') a reculé à 3,8% selon le Département du Commerce, soit une division par 2 en 1 an.



Le chiffre le plus suivi étant l'indice des prix PCE 'Core' (hors alimentation et énergie) qui augmenté de 4,6% en mai, contre 4,7% d'avril, le taux global recule à 3,8%, soit une division par 2 en 1 an.



Le cycle de désinflation se poursuit mais le cycle de resserrement monétaire de la Fed n'est pas achevé du fait de chiffres très robustes dans l'immobilier et de la résilience du marché du travail.



A titre d'indication, les traders tablent désormais avec une probabilité de 86,8% sur un relèvement de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain contre une probabilité de 89,3% avant la parution de ces chiffres.



Les statistiques publiées à 14H30 provoquent une détente symbolique de -4Pts du rendement des Treasuries à 10 ans, vers 3,812%, niveau proche d'un plus haut d'un mois, inscrit à 3,895% en matinée.

Notons qu'à 3,8700% ce midi, les taux longs US étaient au même niveau que le 1er janvier, en revanche le '1 ans' a pris +60Pts.



Enfin, pas de réaction aux dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement conforme aux attentes.



Les 'Gilts' UK se sont une nouvelle fois démarqués par un cavalier seul à la baisse avec des taux de rendement en hausse de +4,5Pts à 4,4250%