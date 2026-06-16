Taux : détente laborieuse malgré un baril qui plonge de 7%

Les marchés obligataires progressent, mais aux forceps ! Les taux auraient pu se détendre fortement avec le plongeon du prix du pétrole (-7% sur le WTI à 75,6$ et -5,3% sur le Brent à 79$) du fait de l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la levée des sanctions et du blocus des ports iranien.

L'autorisation d'exporter son pétrole entrera en vigueur pour Téhéran dès la signature de l'accord ce vendredi selon le Wall Street Journal.

Peut-être les investisseurs font-ils preuve de prudence avant la décision de la Fed sur sa politique monétaire qui sera rendue publique demain soir.

La banque centrale devrait maintenir ses taux directeurs inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75% (consensus à 99%).

Les marchés suivront particulièrement les premiers commentaires de Kevin Warsh en tant que président de la Fed.

Ce dernier devrait justifier un statu quo du fait de forces antagonistes, avec d'un côté l'inflation, de l'autre la dégradation de l'emploi (pas évidente) et la dégradation des perspectives économiques.

Les T-Bonds se détendent laborieusement : le "10 ans" se détend de -4 points vers 4,425%, le "30 ans" de -3,5 points vers 4,9350%, le "2 ans" lui ne cède que -2,3 points vers 4,043%.

En Europe, les Bunds s'alignent sur les T-Bonds avec -3 points à 2,933%, nos OAT -3,3 points à 3,67%, les BTP italiens effacent -5 points à 3,6300%.

Le "mouvement du jour" revient au "10 ans" japonais ( 10 points à 2,6700%) avec une hausse du loyer de l'argent relevé de 0,25% à 1,00%, pour la première fois depuis 1995.