Taux : détente générale, en l'absence de tout stimulus statistique US
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 18:46
Et le prochain test important pour les marchés attendra vendredi : il s'agit de la publication du CPI (inflation) aux États-Unis et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste orientée à la hausse outre-Atlantique.
En attendant, les taux longs US poursuivent leur détente : le '10 ans' efface -2,3Pts vers 3,962%, le '30 ans' -3,1Pts à 4,548%
Sur le compartiment obligataire européen, les Bunds à 10 ans effacent -2,9Pts à 2,554%, même écart sur les OAT de même échéance à 3,342%, les BTP italiens effacent -2,6Pts de base à 3,348%, même écart pour les 'Gilts' britanniques à 4,4800%.
Le 'fait du jour', c'est la brusque rechute de -5;,5% de l'Or vers 4.120$ contre 4.360 ce matin même, alors que les taux se détendent, ce qui crée des conditions favorables pour les métaux précieux qui ne délivrent aucun rendement.
Pas de réaction notable sur le '10 ans' nippon alors que la nouvelle Première Ministre investie dans ses fonctions au Japon ce matin fera au Yen veut maintenir les taux bas (grâce à quoi Tokyo a battu nun nouveau record avec un Nikkei flirtant avec les 50.000Pts, inspiré par le retour des 'Abenomics').
