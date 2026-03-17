Taux : détente générale en l'absence de mauvaises nouvelles
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:29
Jerome Powell, dont le mandat prendra fin le 15 mai prochain n'aura pas le loisir d'évoquer un "chemin vers une baisse de taux" avant d'être remplacé par Kevin Warsh (si sa nomination est confirmée par le Sénat) : et cette fois, Donald Trump ne pourra pas lui reprocher de freiner inutilement le décrue du loyer de l'argent.
Les chiffres du jour ne sont pas susceptibles d'influencer le diagnostic de la Fed, les promesses de ventes de logements de février ont progressé de 1,8%, là où les analystes redoutaient un repli de 0,6%.
En outre, selon les données hebdomadaires d'ADP, l'économie américaine a créé 9 000 emplois la semaine dernière, contre 15 500 unités sept jours plus tôt : voilà deux "stats" qui se contrebalancent.
La détente des taux US ce mardi est plutôt liée à l'absence de mauvaises nouvelles et à l'espoir qu'une circulation maritime "négociée" soit rétablie et redevienne proche de la normale.
Le "10 ans" US efface 2,3 points vers 4,196%, le "30 ans" -1,3 point à 4,844% et le "2 ans" -2,7 points vers 3,662%.
Ce n'est donc pas une inflexion majeure qui invaliderait la trajectoire observée depuis le 2 mars.
En Europe, l'embellie a été un peu plus substantielle avec -3 points sur le Bund à 2,914%, -5,5 points sur nos OAT à 3,558%, et -6,6 points sur les BTP italiens à 3,661%.
Enfin, les "Gilts" britanniques participent au mouvement de détente générale avec un rendement en recul de -3 points vers 4,694%.
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