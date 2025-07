Taux : détente dans l'UE, tension aux US avec record WStreet information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 20:10









(CercleFinance.com) - Evolution divergente des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique après la conclusion d'un accord commercial qui comptera parmi les plus déséquilibrés de l'histoire des relations commerciales USA/Europe depuis 1 siècle.



Ursula von der Leyen qui invoque la correction d'un 'déséquilibre' au profit de l'Europe dans les échanges de biens oublie de préciser que globalement, les Etats Unis dégagent des excédents via les services (réseaux sociaux, 'I.A', semi-conducteurs, logiciels, etc.).



Wall street salue un 'accord' avec l'Europe, qui après le Japon le 23 juillet s'apparente à une nouvelle capitulation.



Le S&P500 (+0,1%) aligne par exemple un 6ème record historique consécutif et teste pour la première fois la barre des 6.400, soit +32% depuis le 7 avril.

Le Nasdaq-100 (+0,3%) inscrit un nouveau zénith de 23.386Pts (soit un gain de +42% depuis le 7 avril, record de hausse sur 3 mois et 3 semaines, alors que les taux de la FED n'ont pas bougé).

Les T-Bonds US pâtissent du 'risk-on' qui se perpétue à Wall Street depuis 14 semaines et le '10 ans' affiche +3Pt à 4,4150%, le '30 ans' +3Pts à 4,959%.



En Europe, le Bund efface -3Pts à 2,688%, nos OAT -3,74Pts à 3,35140%, les BTP italiens -6Pts à 3,534%.



La Réserve fédérale américaine devrait laisser une nouvelle fois ses taux directeurs inchangés ce mercredi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire.



Bon nombre d'intervenants espèrent cependant que la tonalité de son communiqué ouvre la voie à une reprise de ses mesures d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.



Selon le ton qu'adoptera la banque centrale et les perspectives qu'elle dévoilera, certains investisseurs redoutent un été potentiellement volatil.



Aucun indicateur économique ne figurait à l'agenda ce lundi mais la semaine s'annonce également chargée sur ce terrain avec, en point d'orgue, la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi du mois de juillet.



Ce rapport, qui tombera deux jours après les annonces de la Fed, pourrait encourager les investisseurs à parier sur de futures baisses de taux ou au contraire à envisager une poursuite du 'statu quo' actuel.









