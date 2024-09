Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : détente dans l'UE, les 'Bonos' à parité avec nos OAT information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 19:46









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires sont demeurés un peu instables ce mardi, avec une volatilité intraday persistante et supérieure à la moyenne du 1er semestre.



Tout comme la veille, les T-Bonds '2034' ont commencé par se dégrader avec +7,4Pts à 3,8140% avant de se détendre vers 3,7520% (+1,2Pts).



Le '30 ans' a été chercher les 4,1500% avant de s'assagir avec +2Pts à 4,103%.

Une évolution assez logique vu la dégradation plus forte que prévue (-7Pts vers 98,7) de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Contre toute attente, la confiance du consommateur américain a rechuté sous les 100 au mois de septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration à 104, après 103,3 en première lecture.



Il s'agit de son repli le plus marqué en trois ans.



Le sous-indice du jugement des américains sur leur situation actuelle a décroché de 10,3 points à 124,3, tandis que celui mesurant leurs anticipations a reculé de 4,6 points à 81,7.



Le ConfBoard souligne toutefois que ce dernier demeure au-dessus du seuil des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est potentiellement en devenir, souligne l'organisation professionnelle.



En Europe, avec une économie au ralenti et des chiffres également médiocres, la détente est au rendez-vous : nos OAT effacent -3,7Pts à 2,915%, les Bunds -2Pts 2,145% : cela fait 77Pts de 'spread'... lequel s'est accru de +3Pts depuis la formation du nouveau gouvernement : rien de très marquant.



Notons qu'en cours de séance, le rendement des 'Bonos' espagnols est revenu à parité avec celui des OAT vers 3,92% (il faut remonter plus de 40 ans en arrière pour observer une telle configuration, à vérifier... c'est peut-être jamais !).

Enfin, les BTP italiens réalisent la meilleure performance du jour avec -5Pts vers 3,468%.



le 'chiffre du jour' en Europe, c'était ce matin l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

Il a reculé de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).

D'autres chiffres 'macro' sont très attendus cette semaine, avec le secret espoir qu'ils soient plutôt mauvais s'agissant de la croissance et modérés s'agissant de l'inflation.



Après la décision de la Fed de 'frapper fort' en abaissant ses taux de 50 points de base la semaine dernière, les marchés de taux ont joué le 'fait accompli' (cela s'était d'ailleurs traduit par une tension de +10Pts sur le '10 ans' la semaine passée, et +7Pts lundi matin) : il leur faudrait un nouveau 'geste fort' pour aller se détendre davantage.



Et c'est justement l'un des scénarios qui fait son chemin à Wall Street : la FED qui s'est dite 'dépendante des données économiques' pourrait de nouveau retrancher 50Pts début novembre si l'emploi se dégradait.









