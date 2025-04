Taux: détente aux US, tension dans UE, mais semaine positive information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 17:53









(CercleFinance.com) - Evolution contrastée de part et d'autre de l'Atlantique avec une détente sur les 'Treasuries' US mais une tension d'ampleur symétrique sur les émissions libellées en Euro.



Le rendement des bonds du Trésor repartent à la baisse, ce qui montre que les investisseurs retrouvent un peu de sérénité.



Le rendement de l'emprunt à dix ans recule de 3,5 points de base vers 4,27008% (-5Pts en hebdo), le '30 ans' efface -3,3Pts à 4,733%.



En Europe, en revanche, nos OAT se dégradent de +3,1Pts de base à 3,1910% (mais embellie de -5Pts en hebdo), les Bunds rajoutent 3Pts à 2,4720% : le 'spread' ne bouge pas à un peu moins de +73Pts.

Les BTP italiens se retendent sans intensité à 3,5780% (+3,5Pts mais effacent -7Pts en hebdo).



L'embellie observée sur les marchés financiers -actions et obligations- cette semaine est principalement due au reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Pékin a pourtant affirmé hier qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, contrairement aux dires de Donald Trump qui parle d'avancées dans les négociations... mais les investisseurs semblent soulagés par l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.

Et la Chine annonce -unilatéralement- qu'elle est prête à renoncer à taxer certaines importations US à 125%.

'Nous pensons (...) que la guerre tarifaire entre les Etats-Unis et la Chine est entrée dans sa deuxième phase, qui mettra à l'épreuve l'endurance et la force des deux parties', explique Victoria Mio, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson.



Côté données conjoncturelles, le chiffre le plus important concernait la confiance des consommateurs américains (seconde estimation) : elle s'est bien dégradée en avril, mais à un rythme toutefois moins prononcé qu'estimé initialement, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



Son indice de confiance est finalement ressorti à 52,2, un niveau légèrement supérieur à la première estimation (50,8), mais toujours en très net recul par rapport au niveau de 98,3 atteint en mars.



La composante du jugement des ménages interrogés sur leur situation actuelle a baissé à 59,8, après 63,8 le mois passé, tandis que celle mesurant leurs anticipations ressort à 47,3 à comparer avec 52,6 en mars.



Les perspectives d'inflation à un an an s'établissent quant à elles à 6,5%, soit un pic depuis 1981, contre 5% le mois dernier.





