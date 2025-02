Taux : détente aux US, dégradation dans l'UE et sur GiltsUK information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - La détente des taux se poursuit aux Etats Unis malgré des chiffres d'inflation guère rassurants (mais la consommation recule) tandis que les bons du Trésor libellés en Euro finissent en léger repli (rendements en hausse de +1,5 à +3Pts de base).



Les T-Bonds ont régi favorablement à 14h30 aux chiffres des ventes au détail en janvier : elles se sont contractées de -0,9% après avoir augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en décembre (chiffre révisé de +0,4% en annonce initiale, les acheteurs ayant accéléré leurs commandes avant la mise en place de nouveaux 'tarifs' douaniers par Trump en janvier).



Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont diminué de 0,4% le mois dernier, alors qu'une hausse à peu près symétrique était attendue en moyenne par les économistes.



L'inflation s'est de nouveau accélérée en janvier sur fond de hausse des prix de l'essence et du gaz : leur progression a atteint 0,3% d'un mois sur l'autre en janvier (plus forte progression depuis avril 2024), contre +0,2% en décembre, +0,1% en novembre et +0,1% en octobre, selon les données diffusées par le Département du Travail.



Les prix à l'exportation affichent quant à eux une augmentation de 1,3% en janvier, après une hausse de 0,5% en décembre, ce qui porte leur gain sur un an à 2,7%, un pic depuis la fin 2022.



Le rendement des Treasuries à 10 ans perd 6,5 points de base pour refluer vers 4,46%, le '30 ans' se détend de -4,4Pts vers 4682%.



En Europe, en revanche, les taux se dégradent légèrement sur le finish avec +1,5Pt de rendement sur nos OAT (3,1260%) tandis que celui des Bunds se tend de +1,7Pt vers 2,4380%.

Le 'spread' franco-allemand se contracte du coup à moins de 70 points, une première depuis juin 2024.

Les BTP italiens rajoutent de +2,6% vers 3,528%, les Bonos espagnols +3Pts à 3,109%.

Enfin, toujours pas de signes encourageants du côté des 'Gilts' US qui rajoutent +6,6Pts à 4,556% (soit +8,5Pts sur la semaine écoulée).







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.