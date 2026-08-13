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Taux : détente aux US avec le PPI, la situation reste préoccupante au Japon
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 18:32
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Les marché obligataires veulent croire à la décrue de l'inflation : ils étaient restés plutôt sceptiques la veille face au repli de -0,1% du "CPI", il s'enthousiasment de façon beaucoup plus manifeste pour le "PPi", l'indice américain des prix à la production, lequel est resté stable en juillet (contre 0,2% attendu), après une baisse de 0,1% précédemment. En séquentiel (d'un mois sur l'autre), le "Core PPI" (hors énergie et nourriture) progresse de 0,2%, mais en rythme annuel, le ralentissement est très net, de 4,7% vers 4,2%. C'est un peu moins marqué pour le "PPI global" qui reflue de 4,9% vers 4,7%.

Mais une fois de plus, le choc énergétique est amorti à coup de déclarations "sans lien avec la réalité" de Donald Trump concernant une résolution du conflit et la réouverture d'Ormuz.

La fausse naïveté des marchés (qui laissent les "algos" travailler avec la matière que Trump leur fournit) fait le reste.

Les données relatives à l'inflation contribuent à réduire les craintes d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed, de même que les nouvelles demandes d'allocations chômage qui ont augmenté à 209 000 au cours de la semaine achevée le 8 août, contre 200 000 la semaine précédente (elles dépassent ainsi les 202 000 demandes attendues par le marché).

La perspective d'un relèvement des taux mi-septembre est tombé à 1/3 contre 2/3 en faveur d'un statu quo.

La détente des taux qui s'opère tombe au meilleur moment : après l'adjudication compliquée de mercredi sur le "10 ans" (42Mds USD adjugés avec un rendement de 4,683%), l'adjudication de 40Mds USD à "30 ans" ne se présentait pas sous les meilleurs auspices, le taux flirtant avec les 5,25% la veille au soir.

On respire mieux avec une détente de -5,7Pts à 5,1900%, le "10 ans" efface -5,8Pts à 4,634%, et le "2 ans" efface -6,5Pts à 4,134%.

L'Europe se laisse gagner par un peu plus d'optimisme avec --2,4Pts sur le Bund à 3,1345%, nos OAT effacent -3,7Pts à 3,937%, les BTP italiens poursuivent leur embellie à un rythme soutenu depuis lundi avec -5Pts à 3,898%.

L'amélioration apparaît plus timide outre-manche avec -1,7Pt à 3,9575% sur les "Gilts" de maturité 2036.

Pas d'embellie côté Japon avec 3Pts à 2,875% sur le "10 ans" (le "40 ans" s'est tendu de 3Pts à 4,0720%), mais pas de quoi impressionner Tokyo qui a gagné jusqu'à 2% en séance, comme si les pertes abyssales des fonds de retraite, ou la relative inefficacité des interventions pour soutenir le Yen ne constituaient pas des "sujets sérieux", susceptibles de "déséquilibrer" (un euphémisme !) le système financier nippon.

Et même planétaire en cas de hausse de taux par la BoJ en septembre, ce qui réduirait l'incitation à faire du carry-trade Yen/$ (qui consiste depuis des décennies à vendre à découvert le 1er pour acheter le second)..

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