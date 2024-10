Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: dégradation enrayée aux US mais pas sur les 'Gilts UK' information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - La dégradation des marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique ralentit enfin... mais on ne saurait parler d'embellie à ce stade.



Le T-Bond US '10 ans' se stabilise vers à 4,0250% après avoir culminé ce matin à 4,06%% (+4Pts), le '2 ans' retombe de 4,000% vers 3,965% (-3,5Pts).



Nos OAT effacent -1Pts à 3,018% après un test des 3,039% (contre 3,00% pour les Bonos espagnols) et -0,5Pt sur les Bunds à 2,2435%.



Selon Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone, la poursuite de la réévaluation des attentes de politique monétaire dans un sens moins accommodant, à la suite des chiffres de l'emploi de vendredi, a constitué la principale raison de la pression de vente continue sur l'obligataire américain depuis 72H.

Outre-Manche, les 'Gilts' ne parviennent toujours pas à stopper leur dégringolade, avec des taux qui se tendent symétriquement vers 4,24% (contre 3,75% le 17 septembre, soit +50Pts en 5 semaines et +24 depuis le 1er octobre)... et il s'agit du pire niveau affiché depuis le 1er juillet !

Ce sont 10 semaines d'embellie effacées en seulement 3 semaines : le 1er mandat de Keir Starmer avait bien débuté, ça se gâte franchement désormais.



Le prochain rendez-vous important pour les marchés de taux, ce sera l'inflation aux Etats-Unis (jeudi).





