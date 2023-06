Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : début de semaine sous tension, rendement Gilts flambe information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 19:58









(CercleFinance.com) - Séance de consolidation assez marqué des bons du Trésor libellés en Euro, ce qui efface les gains de vendredi.



Des mouvements erratiques se succèdent, les opérateurs étant partagés entre le dynamisme du secteur des services et la faiblesse de l'industrie manufacturière.



Les marchés obligataires ont évolué dans des volumes limités en l'absence des opérateurs américains (jour férié consacré à la célébration de l'abolition de l'esclavage) mais les écarts sont significatifs avec un rebond de +6Pts des rendements : le Bund allemand à 10 ans se tend de +5,2Pts à 2,516%, celui de l'OAT de +6Pts vers 3,03% et le BTP italien affiche jusqu'à +8,5Pts à 4,121%, dans la perspective de prochaines hausses de taux de la part de la BCE.



La crise continue de s'exacerber outre-Manche avec des Gilts qui flambent de +12,2Pts vers 4,533 : cette fois, les pires niveaux intraday de fin septembre sont retracés... mais en clôture cette fois.



Au chapitre économique, le point d'orgue de la semaine sera la publication - vendredi - des indices PMI en Europe et aux Etats-Unis.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.