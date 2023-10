Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : de nouveaux sommets franchis en termes de rendement information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 19:25









(CercleFinance.com) - L'actualité géopolitique tendu et lourde de menaces sur la paix dans le monde n'y fait rien : les marchés obligataires continuent de se dégrader et les T-Bonds US notamment enfoncent -toutes échéances confondues- leurs pires niveaux depuis 16 ou 17 ans.



Pas vraiment de matérialisation d'un 'risk-off', à part peut-être un rebond de +100$ de l'or en 10 jours et un prix du baril qui repasse au-dessus des 90$ à Londres.



Pour les bons du Trésor US ou libellés en Euro, c'est comme si les tensions persistantes au Proche-Orient, et qui ont connu une nouvelle escalade mardi soir, n'existaient pas.



Le rendement des emprunts du Trésor américain est repassé au-delà des niveaux pré-attaque terroriste du Hamas (re-tet du pic de rendement du 4 octobre).

Le '10 ans' bondit de +5,3Pts vers 4,902E (les 4,88% de début octobre sont effacés, les 5,000% sont désormais très proches), le rendement des bons du Trésor américain à '2 ans' a atteint 5,238 %, un nouveau plus haut depuis 2006, le '30 ans' refranchit le cap des 5% avec +7Pts à 5,02% (au plus haut depuis 22 ans).

Le coût de financement de la dette (le montant des intérêts versés) dépasse désormais les 1.000Mds$ en glissement annuel, c'est dire l'équivalent de 4% du PIB américain (25.400Mds$), lequel pourrait ne pas dépasser +2% en 2024.



La tension est également palpable en Europe avec +4,9Pts sur nos OAT à 3,558%, +4Pts de base sur le Bunds à 2,9200% (les 3,000% sont en vue)... et les BTP italiens affichent +9Pts à 4,99 (après 4,998% au plus haut, le test des 5% est imminent).

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +4Pts à 4,7100%, tout proche du record de 4,7500% de la fi_n août.



Ce parcours des bons du Trésor s'inscrit en contradition avec les indicateurs macroéconomiques de la matinée mais aussi de l'après-midi aux US.

Les investisseurs ont pris connaissance de chiffres de l'inflation en zone Euro en repli à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat (et contre 9,9% en septembre 2022).



Un an auparavant, l'inflation en rythme annuel s'affichait à 10,9% dans l'Union européenne, il s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août.



Outre-Atlantique, les mises en chantier ont rebondi en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.



Selon des données publiées ce mercredi par le Département du Commerce, les mises en chantier ont augmenté de 7% le mois dernier (par rapport à août) en données corrigées des variations saisonnières, à un rythme annualisé de près de 1,36 million.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à septembre 2022, les mises en chantier affichent en revanche une baisse de 7,2%.



Les mises en chantier de maisons individuelles - qui représentent la plus grande partie du marché de l'immobilier résidentiel - ont augmenté de 3,2% à 963.000.



En revanche, le nombre de permis de construire a quant à lui baissé de 4,4% pour atteindre un rythme annualisé de 1,47 million, là où le consensus attendait 1,46 million.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.