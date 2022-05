Taux de défaut du high yield stables en mars, scénario central inchangé

L'hebdo des marchés d'Amundi

Croissance économique aux Etats-Unis en berne, publication des résultats d'entreprises, action des banques centrales… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le taux de défaut global de Moody's pour les titres de qualité spéculative est resté à 2,0% à la fin du mois de mars, sans changement par rapport au mois précédent, les taux pour l'Europe et les États-Unis étant stables, à respectivement 2,2% et 1,2%. Fait plus significatif encore, l'agence de notation a maintenu ses prévisions à 12 mois pratiquement inchangées par rapport aux chiffres d'avant le conflit ukrainien, les taux de défaut mondiaux étant désormais attendus à 2,8% en janvier prochain, contre 2,7% anticipés avant la crise pour le même mois. Après la forte baisse observée précédemment, aucun signe d'inversion de la tendance à la hausse des taux de défaut des segments moins bien notés n'a été observé en mars, tandis que sur le front des changements de notation, les volumes de dette des étoiles montantes dépassent toujours ceux des anges déchus.

Malgré la hausse plus importante des risques de défaut, qui dépendront de la gravité des répercussions du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et de l'agressivité du durcissement monétaire, le scénario de base des agences de notation intègre toujours plusieurs facteurs de soutien, dont « des fondamentaux sains pour les entreprises, un faible risque de refinancement à court terme pour de nombreux émetteurs de qualité spéculative et une croissance économique stable ». À notre avis, ce scénario de base semble également cohérent avec les signaux actuels émis par les indicateurs de marché annonçant les faillites, comme le ratio de détresse, et avec le fait que, malgré la récente augmentation rapide, les niveaux de coûts de financement pour les émetteurs de catégorie spéculative, tant en termes nominaux que réels, semblent encore contenus par rapport aux normes historiques à long terme.

