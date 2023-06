Taux d'intérêt: la Fed devrait "passer son tour" la semaine prochaine (abrdn)

(AOF) - « Nous nous attendons à ce que la Fed se contente de passer son tour lors de sa réunion de la semaine prochaine » déclare Luke Bartholomew, Senior Economist chez abrdn. « Ce sera la première fois depuis mars 2022 que les taux d'intérêt n'ont pas été augmentés, lors d'une réunion de politique monétaire, la Fed approchant de la fin de son cycle de hausse ». Pour lui après l’avis donné par l’OCDE aux gouvernements, « il est temps » pour eux de « freiner les dépenses sans infliger de profondes cicatrices de récession ».

Selon Luke Bartholomew cependant la communication de la Fed " devrait s'efforcer de souligner qu'il ne faut pas confondre ‘passer son tour' et ‘faire une pause', cette dernière impliquant une période plus longue pendant laquelle la politique n'est pas modifiée ", car les prévisions de la Fed " sont susceptibles d'impliquer une augmentation supplémentaire des taux cette année ". Pour l'analyste cette nouvelle hausse " aura lieu en juillet ", même si " une hausse en septembre est également possible si la Fed souhaite obtenir plus d'informations sur la manière dont l'économie digère le resserrement passé ".

"La prochaine hausse des taux sera probablement la dernière de ce cycle " poursuit Luke Bartholomew : l'impact du resserrement monétaire passé rattrapera finalement l'économie et entraînera " un ralentissement économique soutenu au cours du second semestre de cette année ". Les taux " finiront par être réduits assez fortement l'année prochaine, une fois que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'atténueront. "

" Aussi douloureuse soit-elle ", une récession semble " nécessaire", conclut l'analyste. Selon lui " une politique budgétaire plus souple ne ferait qu'injecter davantage de pressions inflationnistes dans l'économie, ce qui nécessiterait une hausse supplémentaire des taux d'intérêt et provoquerait finalement une récession encore plus douloureuse ". Il recommande d'introduire " des mesures budgétaires ciblées qui soutiennent les revenus des ménages les plus vulnérables " pour " redistribuer plus équitablement la douleur d'une récession dans la société et d'éviter certaines des cicatrices économiques à long terme généralement causées par un ralentissement économique ".