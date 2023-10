Taux d'intérêt: Janus Henderson redoute une escalade des défaillances d'ici 12 à 18 mois

(AOF) - "La hausse vertigineuse des taux d'intérêt devrait avoir un effet domino sur le cycle de crédit actuel" avec à la clé "une augmentation des défauts de paiement dans les années à venir." C’est ce qu’affirme Janus Henderson dans une analyse publiée ce vendredi 27 octobre. Sur la base de son "Credit Risk Monitor", le gestionnaire d’actifs prévoit qu’avec le ralentissement de l'inflation, le passage d'une déflation liée à l'offre à une déflation liée à la demande, la croissance nominale sera ralentie et les coûts d'emprunt pourraient dépasser considérablement les revenus.

Le "Credit Risk Monitor" de Janus Henderson Investors suit les indicateurs fondamentaux et macroéconomiques des entreprises "afin d'indiquer où nous en sommes dans le cycle du crédit et comment positionner les portefeuilles en conséquence". Selon le gérant, les indicateurs clés suivis à savoir "Flux de trésorerie et bénéfices", "Charge et service de la dette" et "Accès aux marchés des capitaux" "restent tous dans le rouge pour le quatrième trimestre consécutif".

Alors que "beaucoup d'entreprises ont des dettes importantes à refinancer, la hausse des taux d'intérêt entraînera une détérioration brutale des ratios de couverture des intérêts dans les années à venir et une escalade des défauts de paiement". Cela aura pour effet de "resserrer encore les normes de prêt et de restreindre l'accès à des capitaux abordables". Pour la plupart des entreprises, les échéances ne seront pas atteintes avant "12 à 18 mois", ce qui "pourrait protéger les entreprises à court terme". Comme les petites et moyennes entreprises" dépendent généralement plus fortement du système bancaire pour leur financement", les défaillances dans ce segment "seront plus prononcées".

"Le cycle du crédit ne tend à s'inverser que si trois conditions sont réunies : un niveau d'endettement élevé, un manque d'accès aux capitaux et un choc exogène sur les flux de trésorerie" explique Jim Cielinski, Responsable mondial des titres à revenu fixe chez Janus Henderson Investors." Ces conditions sont toutes présentes aujourd'hui" . "Dans un tel environnement, la sélection active des titres est essentielle".