Taux : consolidation des gains de jeudi, nette détente hebdo

(CercleFinance.com) - La semaine se termine bien pour nos OAT (inchangées ce soir à 3,3100%) : certes, on observé une nette détente en milieu de journée (jusque vers 3,2800%) mais cette embellie s'est évaporée... cependant, en relatif, notre '10 ans' gagne du terrain par rapport au Bund allemand (2,5050%) et cela prolonge un processus amorcé en début de semaine.

Du coup, le 'spread' OAT/Bund se contracte à +80,5Pts contre +87Pts il y a une semaine.

En hebdo, nos OAT se détendent de -11,5Pts, les Bunds de -7Pts, les BTP italiens (-1Pt à 3,635%) effacent -13Pts.



Les investisseurs avaient bien anticipé la non-censure du gouvernement Bayrou qui écarte une nouvelle séquence de turbulences politiques en France.



Pas de réaction décelable à la parution (à 11h00) des chiffres définitifs des prix à la consommation en décembre dans la zone euro.



Selon l'estimation préliminaire d'Eurostat, l'inflation a rebondi de 2,2% à 2,4% le mois dernier, un redressement surtout imputable à des effets de base touchant les prix de l'énergie, ce qui ne devrait pas trop inquiéter la BCE.



Il y avait également des chiffres aux Etats Unis, les derniers avant l'investiture de Donald Trump lundi : la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,9% en décembre d'après la Fed (plus que prévu), après un modeste +0,1% en novembre.

La Fed précise que 'la hausse de la production aéronautique et de pièces a contribué à hauteur de 0,2 point de pourcentage à cette croissance à la suite de la résolution d'un arrêt de travail chez un grand constructeur aéronautique (c'est-à-dire Boeing)'.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,6 point à 77,6% en décembre, un niveau encore inférieur de 2,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2023)



le Département du Commerce fait état d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.499.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont pour leur part tassés de 0,7% à 1.483.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont diminué de 4,8% à

La principale préoccupation des marchés la semaine prochaine ne sera pas l'inflation mais les 1ères annonces de la nouvelle administration.

'Si les mesures souhaitées par le nouveau président ont vocation à accroître encore la puissance du Nouveau Monde, les effets secondaires d'une hausse des droits de douane, de l'expulsion massive de travailleurs immigrés et de coupes drastiques des dépenses publiques pourraient gripper la mécanique bien huilée de l'économie américaine', préviennent les équipes de La Financière de l'Echiquier (LFDE).



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement à dix ans américain s'équilibre vers 4,605% (soit -16Pts sur la semaine), le '30 ans' vers 4,845% (-14Pts).



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' déçoivent un peu avec +2,8Pts ce vendredi vers 4,708% mais les taux UK effacent -13Pts sur la semaine.







